不甩綠營藥界大老　衛福部遲不開放家用流感快篩

▲不少國家已開放民眾自費購買流感快篩，國內目前仍僅開放醫院診所使用「專業版」流感外篩，民眾也無從取得，也增加診所醫院的篩檢負擔。（圖／中時報系資料照）

圖文／CTWANT

今年春節後的流感疫情超乎預期，不僅醫院急診被塞爆，診所也排滿等候流感篩檢的民眾，總統府國策顧問兼全國藥師公會聯合會（簡稱藥師聯合會）理事長黃金舜疾呼，衛福部應該鬆綁開放藥局販售「家用版」流感快篩試劑。美、日和香港等地流感快篩早已合法販售，然而衛福部長邱泰源仍停滯在「請專家再研究」，藥界人士批評快篩審查牛步化，不利病患權益。

一名藥界知情人士透露，目前美國、日本、香港等地的民眾，已能在藥局或上亞馬遜網站，買到不同廠牌的A、B流感、新冠肺炎三合一快篩。以美國東岸城市為例，換算價格大約落在台幣900元上下，兩歲以上民眾可用。家用版流感快篩與目前台灣醫院診使用的「專業版」主要差異是，連接快篩試劑拭子的棒子較短，方便一般民眾操作。

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今年2月初，知名藝人大S(徐熙媛)因流感併發症猝逝，引發民眾高度關注流感疫情，原本打氣不旺的流感疫苗也瞬間被搶光。身兼藥師全聯會理市長的總統府國策顧問黃金舜提醒，流感對高風險族群威脅高，未及時就醫或服用抗病毒藥物，恐加重病情甚至害命，應儘速開放流感快篩試劑在社區藥局販售，讓民眾方便取得，把握治療時機。

▲藝人大S突染流感不幸過世，讓民眾聞流感色變，不僅搶打原本銷路欠佳的流感疫苗，也期盼能夠自費購買流感快篩防疫。（圖／劉耿豪攝）

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎解釋，《藥事法》、《衛福部醫療器材管理辦法》規定，醫療器材依其對人體的侵入性、危害程度、風險性的程度不同，區分為第一到第三級醫材管理。目前醫院診使用的流感快篩屬醫療器材第三級，依法需由醫事人員操作，至於家用版快篩，常被列入第一級、第二級醫材，藥局可販售。藥局若能販售流感快篩，可避免民眾僅因感冒輕微症狀就趕到醫療機構篩檢，減輕護醫人力負擔，避免交叉感染風險，民眾若要出國，也能自備快篩掌握病情，降低病毒傳播風險。

據透露，早在去年中就有國外某大廠流感快篩廠商「超前部署」，提出申請流感新冠二合一「家用版」快篩上市，不過卻傳出審驗程序卻一拖再拖，即使歷經今年初流感疫情引爆「急症病床荒」，但官方標準答案還是「再請專家研究」，甚至藥界也傳出部份流感快篩廠家，已放棄在台銷售家用版，寧可專攻國外的商機。

繼藥師全聯會2月呼籲鬆綁流感快篩在藥局販售後，立委羅廷瑋3月14日在立院總質詢時，再度建議卓揆「鬆綁」僅限醫院診所使用的二合一（流感、新冠）快篩試劑，讓家長能方便的備妥流感快篩，不僅可舒緩急診護醫壓力，對於偏遠醫療不便地區、年長者三高患者，也能發揮先期防範功能，避免病情惡化。

▲立委羅廷瑋認為開放藥局販售流感快篩，不僅可以減輕家長壓力，還能緩和醫院急診人力，對於偏遠地區醫療資源缺乏區域的民眾健康，也多一道保障。（圖／黃鵬杰攝）

卓揆聽到羅廷瑋建議，頻點頭認同，還小聲的問站在備詢台旁的衛福部長邱泰源「你們做了嗎（是否已研議開放販售）」，邱泰源卻回答「不論快篩試劑或藥物存量，我們都沒問題」，讓羅廷瑋懷疑邱是否沒聽懂提問，再度追問藥局現在能賣流感快篩嗎？邱泰源才尷尬的坦承「流感快篩仍僅限於醫院診所使用」。

衛福部遲未開放藥局販售流感快篩，藥師全聯會強調，對比衛福部在新冠疫情期間開放新冠快篩販售的「開放立場」，處理「流感快篩」上市議題，似顯示衛福部前後的防疫標準並不一致。但中華民國防疫學會理事長王任賢醫師替衛福部緩頰，認為嚴格審查醫療器材，對消費者未必是壞事，畢竟快篩若失準，消費者恐成冤大頭。只是，面對流感漸有全年都流行態勢，相關快篩醫材、藥物的核准上市，若總是慢半拍，民眾無法在疫情高峰時以合理價格取得，不僅無助防疫，恐怕也將讓向來自詡「超前部署」的衛福部再度落人口實。

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