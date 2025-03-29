春季過敏大爆發！醫示警頭暈、嗜睡非小事　工作效率恐大降

▲春季過敏大爆發，資料照。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

3月到4月是過敏高峰期，因為氣候變化劇烈、冷暖交替，使得過敏族群的症狀更加嚴重。醫師指出，許多上班族因為花粉、塵蟎或空氣汙染導致的過敏症狀飽受困擾，連續的打噴嚏、鼻塞、眼睛癢、喉嚨不適，甚至是頭暈、嗜睡，都可能嚴重影響工作效率。

根據國外研究，過敏性鼻炎等過敏症狀可能導致注意力下降、疲勞感增加，進而影響工作效率。美兆健檢診所耳鼻喉科醫師成和平指出，許多上班族習慣忍耐過敏症狀，但長期下來，不僅影響身體健康，也可能造成職場競爭力下降。

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成和平表示，長期的過敏症狀可能會導致注意力下降，若出現鼻塞、夜間咳嗽或呼吸不順使睡眠品質下降，則會導致白天工作精神不濟，持續不適可能拖慢工作效率，甚至導致頻繁請病假，影響職場穩定性。

成和平指出，過敏族可以從三方面來舒緩症狀，提升專注力與工作效率。第一是環境調整，要打造無過敏原工作空間，要注意定期清潔，例如每週擦拭辦公桌與鍵盤，減少灰塵與塵蟎；也可以擺放空氣清淨機，減少過敏原的影響；也要減少地毯與布製品，因為地毯與沙發容易積聚塵蟎，可改用木質或皮革家具。

第二是日常保養與飲食，成和平提醒，要吃對食物減少過敏反應，可以補充抗發炎食物，包含Omega-3（如鮭魚、亞麻籽）有助於降低發炎反應，減少過敏發作；也建議攝取維生素C如奇異果、柑橘類水果可提升免疫力，幫助身體對抗過敏原；另提醒要避免乳製品與高糖食物，部分乳製品會增加黏液分泌，使鼻塞更嚴重，高糖飲食則可能加重發炎反應。

最後是藥物方面，成和平建議，選擇不影響專注力的抗組織胺，例如第二代抗組織胺藥物，不易引起嗜睡，不影響工作狀態。也可以使用鼻噴劑與抗發炎藥物，針對鼻塞、鼻炎進行局部治療，減少症狀影響。另提醒避免過量使用鼻收縮噴劑，過度依賴鼻收縮噴劑可能導致反彈性鼻塞，應依醫師建議適量使用。