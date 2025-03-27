侵襲性肺炎鏈球菌奪11命　公費疫苗擴大5類人打

▲台大醫院小兒部感染科主任呂俊毅、林口長庚紀念醫院副院長邱政洵呼籲高風險族群接種肺鏈疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾管署監測資料顯示，去（2024）年侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例創下5年新高。醫師指出，肺炎鏈球菌感染不僅威脅性命，也會對身體各器官帶來長期的負面影響，疾管署已經在本月10日擴大公費肺鏈疫苗接種對象，納入19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）5大高風險對象。

疾病管制署監測資料顯示，去（2024）年累積315例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例，為5年來新高；今（2025）年截至3月25日則已累計101例確定病例，其中11例死亡。

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肺炎鏈球菌全年都會流行！林口長庚紀念醫院副院長、台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵表示，肺炎鏈球菌平時潛伏在鼻腔中，當病毒感染後，免疫力下降，呼吸道上皮細胞受損，使肺炎鏈球菌更容易附著、入侵，經由呼吸道或血液侵襲器官，嚴重時可引發肺炎、腦膜炎、敗血症，稱為侵襲性肺炎鏈球菌疾病感染症（IPD）。

研究資料顯示，有3成肺炎鏈球菌肺炎患者會在10年內死亡，而染侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）的倖存者也將會折損9.9年的壽命。

台大醫院小兒部感染科主任呂俊毅指出，研究顯示，正在接受治療的血液腫瘤患者罹患侵襲性肺炎鏈球菌感染症風險是一般民眾的50倍。19-64歲的慢性病患者罹患侵襲性肺炎鏈球菌感染症的風險可高達一般人的數倍，其中糖尿病患者增加4倍、器官移植4.2倍、心臟衰竭5倍、慢性肝病7倍、慢性肺病10倍、慢性腎臟病更高達21倍。

為降低IPD高風險對象因感染肺炎鏈球菌導致嚴重併發症或死亡風險，疾管署原本就提供65歲以上民眾公費肺炎鏈球菌疫苗13價（PCV13）及23價（PPV23）各一劑，今年3月10日起更擴大開放19-64歲5類IPD高風險對象公費接種肺炎鏈球菌疫苗：

1、脾臟功能缺損。

2、先天或後天免疫功能不全。

3、人工耳植入。

4、腦脊髓液滲漏。

5、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者。

呂俊毅表示，結合型疫苗（PCV13）可以誘發T細胞免疫，有助產生免疫記憶，建議先接種一劑結合型疫苗（PCV13）後，再接種一劑多醣體疫苗（PPV23），有助於提供較長時間的保護力，並使保護範圍更廣泛。

疾管署再次呼籲，接種肺炎鏈球菌疫苗可以有效降低感染後併發如肺炎、敗血症、腦膜炎等嚴重併發症風險，對中重症保護力高達75%，預防勝於治療，請符合資格民眾儘速前往接種，減少疾病威脅，合約醫療院所等相關接種資訊可透過各地方衛生局網站查詢。

▲肺炎鏈球菌疫苗比較。（圖／疾管署提供）