稱國民營養調查可當「免費健檢」惹怒民團　衛福部長承諾檢討

▲有民眾反映家中有奇怪的人上門要對小孩抽血，引發關注。（圖／翻攝島抗青綿羊部）

記者洪巧藍／台北報導

網路上有民眾發文指「家中有奇怪的人上門要對我小孩抽血？」引發網友關注，衛福部國健署昨日澄清，是他們委託中研院執行的「國民健康營養調查」，用於了解民眾是否出現營養缺乏，用於政策制定等。但也提到該檢驗「不妨把檢測視為免費健檢」引發民間團體不滿，怒批國健署誤導民眾、罔顧受試者權益。衛福部長邱泰源今日則允諾會進行檢討。

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▲衛福部長邱泰源出席全民健保30週年慶祝暨健走活動。（圖／記者洪巧藍攝）

民眾網路發文談論研究人員抽血，提到對於不同意抽血的兒童家長還會以「村長跟衛生所都知情、同意其他人都抽了，為什麼我們不同意」說法試圖說服。國健署後續證實，此為委託中研院進行的國民營養調查，回應還提到「不妨把檢測視為免費健檢，整套檢查在醫院做下來還蠻昂貴」。

台灣受試者保護協會今日發布聲明怒指，根據人體研究法規範中的受試者保護，取得知情同意是最基本的倫理要求，而知情同意是必須以受試者得以理解的方式為說明，並取得同意，其中包含不得有強制、利誘或其他妨害受試者自主權行使的情況，以及給予充分的時間讓潛在受試者思考是否參與研究。

受試者保護協會指出，有受試者投訴時，如何釐清研究團隊是否依計畫書、倫理與人體研究法執行，仍是包含研究人員所屬研究機構、倫理委員會、甚至試驗委託單位國健署的責任，更有義務釐清民眾的投訴是否有理，而不是想當然爾的回應。

受試者保護協會認為，這顯示國健署並未將受試者保護當一回事，「免費健檢」的說法更嚴重誤導民眾，混淆研究與臨床醫療，令人無法接受，要求衛福部針對此案進行是否有違人體研究法的調查。

邱泰源今日出席全民健保30週年慶祝暨健走活動受訪表示，知情同意是所有研究最基本的權益保障，會了解這次研究在審查與執行過程中，是否因研究人員溝通不周全，導致受試者對研究內容的理解有所落差。衛福部一定會檢討整個研究的過程，確保是否符合行政規範及倫理標準。