新光醫院宣布捐助緬甸10萬美元　不排除前往協助救災

▲緬甸強震，首都奈比多建物損毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪巧藍／台北報導

緬甸今（28）日下午發生規模7.7強震，在當地造成嚴重災情、多人死傷，影響所及甚至鄰國泰國也宣布進入緊急狀態。新光醫院作為衛生福利部緬甸的醫藥衛生主責醫院，今晚宣布捐助10萬元美金，約等同於台幣300萬元的醫藥物資或現金支援緬甸賑災，院方強調，後續若有需要任何援助，不排除立刻整隊前往當地協助救災。

外電報導指出，緬甸強震後災情不斷，首都奈比多（Naypyidaw）一間綜合醫院成為「大規模傷亡區」，急診室外傷者大排長龍，有的人痛苦扭動身軀、有的人靜靜躺著。醫師指出，從未見過這麼多傷者湧入醫院的情景。

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衛福部新南向專案辦公室推動「一國一中心」和東南亞國家進行醫療衛生合作，其中緬甸是由新光醫院主責。新光醫院副院長洪子仁今晚表示，緬甸發生強震之後，新光醫院立刻採取實際行動，除了與新光醫院在當地的行政協調人員、駐緬甸代表處取得聯繫第一手資料以外，醫院內部也立刻召開會議。

會議中新光醫院董事長吳東進、院長侯勝茂和洪子仁共同決定第一時間捐助10萬元美金，約等同於台幣300萬元的醫藥物資立刻支援緬甸大地震這次賑災，幫助這次因為大地震而受創居民在醫藥衛生上的需求。洪子仁表示，將視緬甸實際情況，評估以現金或物資方式捐出。

洪子仁指出，根據當地協調人員資訊，過去緬甸發生大海嘯等天災，緬甸政府態度都較為排拒外援，然而站在台灣立場，會希望在可以協助的地方發揮救援精神，後續會持續和協調人員聯繫，若有需要任何援助不排除立刻整隊前往當地協助救災。

從2015年以來，新光醫院與新光人壽慈善基金會持續對緬甸做醫藥衛生的計畫並且捐贈包含物資在內以及家醫計畫總金額已經超過3000萬元以上，緬甸每年都有醫護人員到新光醫院受訓。