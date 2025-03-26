心臟醫學權威陳適安「東森栢馥」開講　分享心律不整預防與治療

▲心臟醫學權威陳適安下午將在東森栢馥全健康服務中心舉辦講座。（圖／ETtoday資料照）



生活中心／台北報導

東森栢馥全健康服務中心今（26日）下午將舉辦健康講座，主題為「小鹿亂撞：心律不整的預防與治療」，特別邀請國內心臟醫學權威、台中榮民總醫院名譽院長陳適安醫師擔任主講人，與東森VIP會員分享心律不整的預防與治療相關知識，幫助大眾了解如何維護心臟健康，《ETtoday健康雲》也將直播講座精彩內容。

陳適安深耕心律不整治療與研究逾30年，專注心房顫動病理生理機轉探討，在心房顫動電燒術發展上具國際領導地位，並致力培育心律不整專科醫師，提升台灣及國際醫療水準。

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陳適安畢業於高雄醫學院（現為高雄醫學大學），自1986年起從事心臟內科臨床服務與研究。1999年與法國波爾多大學Haissaguerre教授分別提出心房顫動可能源於肺靜脈異位跳動，並可透過電燒手術治療，成為全球突破性發現，開啟心房顫動治療新里程碑。

2000年陳適安提出「非肺靜脈起源性心房顫動」理論，並首度應用頻譜分析技術輔助電燒手術，有效提升手術成功率。2006年，應美國心律學會邀請撰寫非肺靜脈心房顫動的鑑別診斷與治療方式，國際醫界稱為「台北方法」。

在醫師培育方面，陳適安協助多國建立心房顫動電燒術手術室，培訓國內外醫療人才。根據統計，台灣19家執行心房顫動電燒術的醫學中心中，有17家由其培育；全球亦有19個國家、72個醫學中心接受其訓練，超過500位電生理專業人員受惠。

陳適安自2021年接任台中榮總院長以來，推動智慧醫療，改善急診壅塞問題，將24小時滯留率降至不到1%。台中榮總2023、2024年連續獲美國《新聞週刊》（Newsweek）評選為「全球最佳智慧醫院」前300名，為台灣唯一入選醫院，為國內醫療數位轉型立下重要里程碑。

陳適安下午將在東森栢馥全健康服務中心開講，主題為「小鹿亂撞：心律不整的預防與治療」，講座中陳適安將分享心律不整的預防與治療相關知識，幫助大眾了解如何維護心臟健康，​有興趣的民眾也可於《ETtoday健康雲》線上收看直播，共同關心心臟健康議題。