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「給你2億」男生一發多少才正常？　醫解答

▲▼下體、褲襠。（圖／記者李佳蓉攝）

▲「現金沒有，但是我可以給你2億。」您講過這句玩笑話嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一發多少才正常？泌尿科醫師王建勝分享，男性射精時，每次精液量1.5cc以上、精子濃度每cc達1500萬、精子總數達3900萬，只要這三者都達標就算正常。

王建勝近日拍片，有人詢問，相信廣大男性都曾講過一句玩笑話，「現金沒有，但是我可以給你2億」；但看到一些網紅去驗精蟲，精蟲可能只有幾百萬或幾千萬，可是醫生卻說你很健康，所以一發正常的精蟲量到底應該要多少？

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王建勝說，在做精液分析時，精液總量、濃度和實際上精蟲總數都重要，精液量大概是1.5cc以上就算正常，一般男性大概會有2-4cc，精子濃度低標是每cc達1500萬，每次精子總數低標是3900萬，三者只要都達標就算是正常。

王建勝表示，他聽過有人為了面子，射出來後發現量不多，再射一次，然後給你測兩次的量；其實分析精液，主要是為了可能有遇到不孕症等問題，不要說好像要給出一個很好的報告，而做很多平常沒在做的事情。

王建勝指出，「我們就是要知道說，你平常的生活模式、生活習慣，是不是導致你不孕症的原因。所以你要給我們正常的數據，才會比較好客觀分析，你的問題在哪裡。」

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關鍵字： 精液 精子 精蟲 王建勝

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