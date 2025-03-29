她產後6個月仍肚鬆、漏尿好崩潰　醫曝「第五孕期」常見5困擾

▲產後婦女面臨身心走樣，第五孕期照護是重回產前狀態的重要關鍵。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

許多人以為「坐完月子就沒事」，但產後7週至6個月被視為「第五孕期」，仍需注意身體恢復與心理調適等產後修復。醫師指出，這段期間常見有5大困擾，包含落髮與皮膚問題、情緒壓力、體態與健康等。產後6個月的陳小姐就遭遇肚皮鬆弛、嚴重漏尿問題，嚴重影響自信心。

陳小姐表示，產後6個月因肚皮鬆弛明顯，搭捷運時竟被誤認為孕婦而被讓座，讓她尷尬又難過。有次跟朋友聚會時，她因聊天笑得太開心而發生嚴重漏尿，讓她從此害怕公開場合。除了生理變化，荷爾蒙波動與育兒壓力讓她的情緒極端低落，家人雖然陪伴在側，卻難以真正改善她的狀況。後來透過專業協助，調整身心狀態，逐步找回自信與快樂。

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「產後恢復其實是一場長期抗戰。」禾馨醫療院長聯席會主席、婦產科醫師陳保仁指出，這類困擾並非個案，根據世界衛生組織(WHO)統計，全球約15%的產後女性會罹患產後憂鬱症，亞洲地區更高達20%-30%。因此「第五孕期」概念逐漸受到重視，這是產後7週至6個月，婦女坐完月子到恢復成產前身體狀態的關鍵時期。

醫師也提到，第五孕期面臨問題涵蓋身心，有5大常見困擾，呼籲別忽視產後挑戰，透過正確的專業協助，把握黃金修復期來重回產前狀態。

1. 落髮與皮膚問題：產後3至6個月內，超過50%女性會大量落髮，妊娠紋與孕斑也讓人困擾。

2. 情緒壓力：荷爾蒙劇變與照顧新生兒的壓力，導致30%女性出現焦慮或憂鬱傾向。

3. 體態與健康：靜脈曲張、皮膚鬆弛、陰道鬆弛與產後瘦身困難，影響自信與生活品質。

4. 親密關係：產後可能因陰道鬆弛或荷爾蒙變化影響性生活，甚至導致性交疼痛。

5. 人際與家庭關係：面對親友關心與育兒分歧，媽媽們容易陷入焦慮與壓力。

▲「第五孕期」為產後7週至6個月的黃金修復期，涵蓋身體恢復與心理調適。（圖／禾馨醫療提供）