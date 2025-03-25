腸病毒伊科11型已「2死1重症」　台大醫分析2跡象今年恐大流行

▲台大醫院小兒感染科主治醫師呂俊毅。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年才短短3個月，腸病毒已經累計2死1重症，且都是感染「伊科病毒」的小小孩。台大感染科醫師示警，伊科病毒主要侵犯小嬰兒，嚴重時可能併發肝炎、腦炎、心肌炎、引發敗血症，國內從去年底伊科病毒佔比提高，加上重症、死亡個案陸續發生，這兩跡象是疫情一大警訊，無法排除今年疫情大流行的可能性。

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▲伊科病毒11型VS.一般腸病毒。（圖／疾管署提供）

疾管署今日發布腸病毒死亡重症個案，是北部未滿1個月新生男嬰感染伊科病毒11型。台大醫院小兒感染科主治醫師呂俊毅表示，過去腸病毒疫情都是4月開始、6月達到高峰，現在尚未達到流行，不過從去年底感染伊科病毒個案增加，今年到目前已經有3起重症，型別都是感染伊科11型，不是過去熟悉會導致重症的腸病毒71型、D68型。

呂俊毅也提到，相對於一般腸病毒會引起手足口病、皰疹性咽峽炎等症狀，主要侵犯5歲以下幼兒，但伊科病毒情況不同，感染時不會有特殊症狀，對於大小孩僅會有一般發燒情況，相對不嚴重，但是當發生在新生兒到2~3個月大嬰兒就可能引起嚴重後果，可能併發肝炎、腦炎、心肌炎，最後就是敗血症、多重器官衰竭死亡。

根據疾管署統計，國內上次伊科病毒個案較多是2018年。呂俊毅指出，如果一種病毒在台灣多年沒有流行，抗體就會消退，台大醫院小兒科在2021年曾經進行研究，針對懷孕媽媽抽臍帶血檢驗抗體，腸病毒D68、克沙奇B型的陽性率較高，但伊科病毒陽性率低，也讓人比較擔心今年可能會有大流行，必須提高警覺。

疾管署副署長曾淑慧則表示，上周腸病毒門急診就診3878人，比去年同期要稍低一點，尚未達流行警戒值，疾管署將持續監測。

▲小心別讓新生兒感染腸病毒。（圖／疾管署提供）

呂俊毅指出，伊科病毒對於3個月以下嬰幼兒最危險，疾管署統計2012年至今伊科重症有6成都是1個月以下新生兒。傳染途徑和其他腸病毒類似，主要是病人呼吸道分泌物或者糞便帶有病毒，小嬰兒如果回家接觸其他哥哥姊姊帶有病毒，就有可能遭到感染，此外也可能是出生過程甚至出生前遭受感染，常見症狀包含發燒、活力變差、喝奶量下降。

疾管署提醒，孕婦、新生兒與其照顧者要注意避免接觸生病的人，注意個人衛生與嬰幼兒健康狀況；準媽媽懷孕期間、生產前後應做好手部及呼吸道衛生並留意自身健康，產前14天起至分娩前後如有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肋肌痛等症狀，應告知醫師並與嬰幼兒採取適當隔離；家中成人或幼兒等接觸者亦應落實以肥皂勤洗手，如有身體不適，應避免接觸新生兒，以降低病毒傳播風險。

此外，醫院嬰兒室、托嬰中心及產後護理之家應落實訪客管理及感染控制措施，降低嬰幼兒感染風險，如發現疑似腸病毒群聚感染，即應通報並採取適當防治措施。