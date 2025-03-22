小朋友玩飛高高「手一拉就脫臼」　醫曝原因：家長4動作風險高

▲照顧幼兒要注意避免拉扯到手臂造成保母手。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者洪巧藍／台北報導

照顧、陪伴幼兒玩耍要當心。急診科醫師分享，臨床偶爾會看到小朋友來到急診總是手打直一直哭不敢動，爸媽一臉驚恐說「醫師！我才輕輕拉一下他的手，怎麼手就不動了！」其實這是1~5歲小朋友常見的手部脫臼，又稱「保母手（Nursemaid hand）」，包含飛高高、玩轉圈圈遊戲等4種日常情況容易發生，提醒爸媽們注意。

急診醫師翁梓華在臉書粉專發文分享，保母手的正確的醫學專業名詞是「橈骨頭端脫位(radial head subluxation)」，也稱作「扯肘症」或「牽拉肘」。主要發生的原因是小朋友的環狀韌帶發育未完全，橈骨只要稍微施力，當小朋友的手臂突然受到拉扯或牽引的力量，橈骨頭從環狀韌帶中滑脫造成的半脫位狀態。

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翁梓華指出，由於這時候的橈骨會被環狀韌帶卡住，小朋友怕痛，手就會一直維持在手打直，手心朝下然後不敢動的姿勢。至於造成保母手的關鍵動作就是「拉扯」，最常見有以下四種：

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1、牽著手腕突然用力拉（例如過馬路急拉）

2、在玩轉圈圈遊戲（兩手被大人拉著轉）

3、大人拎起來「飛高高」

4、小孩跌倒時，大人拽住手想拉住他

翁梓華說明，保母手處理並不困難，可以用手固定在小朋友的手肘後進行復位，此時會將小朋友的前臂外翻，然後往上折起，因為過程中會伴隨疼痛，小朋友往往會大哭，也會慣性地讓手維持在之前「不會痛的姿勢」，有時候很難立即判定是否復位成功。

也因此，翁梓華建議復位後先讓小朋友休息，之後讓孩子使用發生保母手那隻手去玩手機，過關的話就表示成功。如果經過復位手仍然不會動，還是要到醫院急診照X光檢查，可能有伴隨骨折風險。

想讓孩子避免保母手的發生，日常好習慣要養好！翁梓華提醒，帶孩子別拉手腕，以牽手掌以及扶手臂為主，也要避免玩飛高高、轉圈圈的遊戲，當小朋友跌倒的時候，儘量要以扶「腋下」為主。

翁梓華也提到，發生保母手的前提，是小朋友的環狀韌帶發育未完全所導致，所以大多只會發生在1到5歲的小朋友身上，如果6到10歲的小朋友仍發生類似的情形，可能還是真的「骨折」，務必就醫接受更詳盡的檢查。