心房顫動恐引起中風　陳適安揭「爆發率公式」：8因素風險高

▲東森栢馥健康講座邀請陳適安分享心房顫動的衛教知識 。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者邱俊吉／台北報導

《ETtoday健康雲》與東森栢馥全健康會館舉辦第5場大師健康講座，邀請心臟科權威、台中榮民總醫院名譽院長陳適安醫師擔任主講人。對於心房顫動可能引起中風，他說，病友常有不小的心理壓力，其實透過醫師的風險計算公式掌握風險，並注意配合醫囑用藥，多可趨吉避凶，不用太緊張。

陳適安在講座中提到，心房顫動是常見的心律不整，患者心房因跳動不規律，導致血液淤積並形成血栓，若血栓流向腦部，即可能引發中風。

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針對心房顫動高危險群，陳適安說，高齡族群要多注意，尤其是年齡超過65歲者，而患有糖尿病、高血壓、心臟衰竭或血管疾病，以及曾有中風或暫時性缺血發作、俗稱小中風病史者，風險均較高。他特別提醒女性若滿65歲，中風機率較男性顯著增加，應更加謹慎。

此外，陳適安提到「CHA₂DS₂-VASc」量表，這是目前廣泛使用的心房顫動中風風險評估工具，該量表考量因素包括心臟衰竭、高血壓、年齡（75歲以上加2分、65歲至74歲加1分）、糖尿病、曾中風或小中風、血管疾病及女性性別（加1分）。當病人評分達到2分或以上時，意味中風風險偏高，須積極使用抗凝血劑。

心房顫動中風風險評估 分數 心臟衰竭 1 高血壓 1 年齡（75歲以上） 2 年齡（65歲至74歲） 1 糖尿病 1 曾中風或小中風 2 血管疾病 1 女性性別 1

陳適安強調，除藥物治療外，日常生活的管理也相當重要，患者應規律運動、均衡飲食、避免過度飲酒及抽菸，同時提醒民眾，「不要以為電子煙無害，其毒性比紙菸有過之而無不及」，更重要是定期健檢，才能清楚掌握健康狀態。

▲東森栢馥健康講座的參加會員對於陳適安的演講深有共鳴。