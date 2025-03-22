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熬夜「會變胖變禿」　醫示警「3類人」特別當心

▲▼通宵,熬夜,睡眠障礙,泰昌堂天母院,湯家誠中醫師。（圖／取自免費圖庫photoAC）

▲醫師提醒，長期熬夜可能會變胖，還會變禿頭。（圖／取自免費圖庫photoAC）

記者趙于婷／台北報導

很多人都知道作息混亂和長期熬夜會影響健康！醫師指出，很多人都認為只要睡飽就好，但其實作息也很重要，熬夜容易變胖，還會掉髮，尤其「輪班工作者、報復性熬夜族、年紀較長者」3大族群要特別留意。

醫師陳潔雯指出，作息混亂、長期熬夜會影響健康，最常見的危險族群就是「輪班工作者」，如醫護、航空、服務業，這類人日夜顛倒影響生理時鐘，長期可能增加心血管疾病和代謝異常的風險。

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第二個是「報復性熬夜族」，例如週末狂追劇、打遊戲，這類人常常在週末睡超晚，導致生理時鐘錯亂，週一上班超累，睡眠效率降低，長期下來恐會深深影響健康。

第三則是「年紀較長者」，這類族群年齡增長後，睡眠品質下降，補眠也難以完全修復熬夜的傷害，可能導致內分泌失調、記憶力變差、免疫力下降。

陳潔雯說，需特別留意的是，熬夜後果不只是累，還會讓人變胖，還會禿，因為睡眠不足會降低生長激素的分泌和降低胰島素敏感度 ，導致脂肪囤積，而熬夜也會使調控食慾的荷爾蒙失衡，減少瘦體素，增加飢餓素分泌使食慾大增，甚至特別想吃甜食。

另外，熬夜容易使自律神經失調、壓力荷爾蒙增加 ，影響毛囊與頭皮健康，尤其皮質醇的增加會使毛囊提前進入休止期，使落髮增加、新髮生成受抑制，頭髮變細、掉髮加劇，即可能會變禿頭。

熬夜對身體影響。（圖／好食課提供）

▲醫師提醒熬夜對身體危害大。（圖／好食課提供）

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關鍵字： 熬夜 傷身 變胖 好食課

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