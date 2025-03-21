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北市罕發溫差危險預警！醫曝2類患者猝死風險增　防範方法一次看

▲▼麵包外套,羽絨外套,保暖,禦寒,寒流,天氣,冷氣團,降溫,低溫,外套,牛仔褲,正妹,美女,女友,單身,小資女,OL,上班族。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲這幾天白天熱、晚上又冷到不行，暴力溫差讓人受不了。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者洪巧藍／台北報導

受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，這幾天國內出現「暴力溫差」，北市府今（21）日甚至罕見發布「溫差達危險等級預警」，未來幾天的日夜溫差達11℃以上。醫師指出，心腦血管、呼吸道疾病兩類患者在溫差大時可能急性發作、惡化，嚴重時恐增加猝死風險，提醒一定要做好保暖工作。

北市府今日上午發布訊息指出，受到輻射冷卻影響，明後兩天清晨仍有12至13℃低溫，文山、南港近山區及關渡平原等空曠地區可能出現10℃左右低溫。由於未來幾天的日夜溫差達11℃以上，達到中央氣象署溫差提醒預警燈號達「危險等級」。

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新光醫院家庭醫學科主治醫師柳朋馳表示，溫差大的時候臨床確實會出現一些心腦血管疾病患者狀況不穩，可能包含血壓不穩定、胸悶、頭暈等症狀甚至中風。另外，慢性阻塞性肺病、氣喘等呼吸道疾病患者也可能嚴重急性惡化，嚴重時甚至會有猝死風險。

溫差大的時候一定要注意保暖。柳朋馳指出，室內的部分有幾個時間與地點要注意，例如起床、進入浴室洗澡、準備從室內外出時，這幾個都是會面臨溫差大，過程中可能會提高猝死風險的情況，建議室內遭遇溫差變化時要增加穿衣物保暖，若要脫衣服前應先將周遭溫度拉升。

在戶外部分，柳朋馳則建議要洋蔥式穿法，外出時先多穿一點，到目的地或者已經習慣溫度後，再慢慢把衣服卸下，進而習慣低溫環境。至於呼吸道敏感族群，則建議應該戴口罩或者圍巾，讓吸入的空氣稍微暖和，避免冷空氣進入誘發支氣管攣縮。

柳朋馳也提醒，高風險患者這段時間相關慢性病用藥要穩定持續使用，若因為溫差感到不適，先加強保暖看是否可以改善，但如果仍然持續惡化且程度相對不可控，且影響日常生活，還是建議盡快就醫，釐清問題。

【椅子堆太多衣服】男一坐往後翻爬起還不忘加戲XD

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