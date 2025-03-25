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主動脈剝離最大風險因素！　醫曝6招防「高血壓」

▲▼郭瑤琪。（圖／資料照）

▲郭瑤琪因主動脈剝離搶救無效。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

前交通部長郭瑤琪因「主動脈剝離」搶救不治，享壽69歲。對此，網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）提醒，「隱形殺手」就在你身邊，讓這個危險疾病再次受到關注，而最大風險因素就是高血壓。醫師並分享6招預防高血壓，像是減重、均衡飲食。

蒼藍鴿24日在臉書說，高血壓長期衝擊血管，使動脈壁變得脆弱，一旦壓力過大，血管可能撕裂，引發致命風險。

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蒼藍鴿表示，想要預防高血壓，記住S-ABCDE口訣：

S（Sodium）：限制鈉攝取，每天少於5公克鹽（約一小匙）

A（Alcohol）：降低酒精攝取，避免血壓上升

B（Bodyweight）：減重是最有效的降壓方式，內臟脂肪越少，血壓越穩定

C（Cigarette）：戒菸！菸草中的尼古丁會收縮血管，導致血壓飆升

D（Diet）：均衡飲食，多攝取蔬果、全穀、低脂蛋白

E（Exercise）：每周150分鐘中強度運動，促進血管健康

蒼藍鴿指出，其中屬減重最關鍵，內臟脂肪多，胰島素阻抗上升，血壓自然飆高，養成每日健康習慣，自然就能保護心血管！

郭瑤琪23日傳出突發主動脈剝離，緊急送往新光醫院接受手術，經葉克膜急救無效，家屬24日決定拔管。郭具都發專業，曾是台北市政府國宅處首位女性處長，在公共工程與交通政策具有貢獻，卻也因捲入涉貪案件，成首位入獄的交通部長。

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關鍵字： 主動脈剝離 郭瑤琪 蒼藍鴿 吳其穎 高血壓

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