不是流感！　7歲童「高燒喉嚨痛」醫揪元凶

▲醫師說，男童肚子的皮膚紅疹粗粗的，摸起來像砂紙。（圖／翻攝「張弘 耳鼻喉科醫師」臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

耳鼻喉科張弘分享，一名7歲男童發燒、喉嚨痛併皮膚紅疹，經診斷為「猩紅熱」。醫師提醒，發燒不一定就是流感，各種可能性都有。

張弘24日在臉書說，一位7歲男童高燒至39度一天，由母親帶來就診，因近日頻頻驗出流感，母親擔心是流感。

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張弘表示，但仔細檢查，這位男童有一些特徵：

1、肚子的皮膚紅疹粗粗的，摸起來像砂紙



2、頸部有一整片的紅疹、臉頰泛紅



3、扁桃腺腫大且有黃色分泌物



4、舌頭腫腫的像草莓

張弘指出，透過這些特徵診斷為「猩紅熱」（Scarlet fever），給予對應的抗生素治療，用藥不到三天，燒退了、喉嚨不痛了，紅疹退許多，大幅改善。

張弘提到，猩紅熱成因為A型鏈球菌感染，也就是化膿性鏈球菌（streptococcus pyogenes），好發於5-15歲兒童，容易引發發燒、扁桃腺發炎、噁心嘔吐、倦怠，以及砂紙般皮膚紅疹、像草莓腫大的舌頭。

張弘提醒，猩紅熱傳染力強，即早使用抗生素，可以縮短病程，降低傳染力，也可以避免併發症，如風濕性心臟病、鏈球菌腎炎。他表示，發燒不一定就是流感，各種可能性都有，醫師也扮演偵探的角色，從小線索中診治疾病，以對症治療。