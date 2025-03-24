從黃鴻升到郭瑤琪⋯主動脈剝離奪命快狠準　醫：一爆50%無法救回

劉邠如、張琦珍／台北報導

交通部前部長郭瑤琪因主動脈剝離驟逝，引發社會對這項致命疾病的高度關注。台安醫院心臟血管外科主任兼行政副院長袁明琦醫師表示，主動脈剝離來得又急又快，「送到醫院的話大概就是50%的機會可以存活；你不送的話，大概機會都不會有。」袁明琦強調，主動脈剝離的黃金搶救期非常短，手術本身風險極高、也極為困難，「是非常可怕的一種病。」

袁明琦解釋，主動脈是心臟打出血液後經過的第一條大血管，「我形容成像一個問號，它有升主動脈、主動脈弓跟降主動脈」，在每個轉彎點都承受很大的壓力。「如果你血壓很高，或者是經常有動脈硬化，在那幾個轉折點的地方就容易造成脆弱點，壓力一大，血管就會撕裂開來。」





▲郭瑤琪因主動脈剝離而離世。（圖／資料照）



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主動脈剝離依撕裂方向分為A型與B型，袁明琦指出：「A型就是往心臟這邊撕裂過來，B型就是往背後跟腰部那邊撕裂過去。」「我們認為A型是最可怕，因為它會造成心臟瞬間的撕裂，造成心肌梗塞或心臟瓣膜的缺損，會有致命性的傷害。」

至於致命性有多高？根據袁明琦說法，「送到醫院的話大概就是50%的機會可以存活；你不送的話，大概機會都不會有」，尤其是A型剝離，「如果你沒有好好去治療，大概致命性是非常非常高。」

袁明琦指出，主動脈剝離手術本身風險也極高，「我們需要把身體上所有的血液循環都要停止下來，而且必須要把整個身體從攝氏36度降到18度左右。」手術過程中，還要注意腦部血液循環，「如果沒有顧到腦部循環，就算手術做得再好，也有可能會變成植物人。」

袁明琦提醒高危險族群預防的重要性，他指出，首先要掌握自己可能發生主動脈剝離的因素，「你有沒有家族史？有沒有三高？抽不抽菸？生活作息有沒有壓力很大？」他提醒，在上述因素緊繃的情況下，自律神經比較亢奮、血管就容易受刺激，都會增加發生風險，因此平常要做健康檢查，注意有沒有動脈硬化情形。

此外，溫差變化與血壓波動也不能忽視。「冷熱之間的交叉對身體是個很大的挑戰，是一種挑釁。」「血壓是它最主要的原因，多半都是壓力太大，導致血管突然間衝撞掉，然後破裂。」

最後，袁明琦呼籲：「總是預防勝於治療。希望它不要發生，發生的話要緊急就醫，這是唯一的機會。」

