獨／猛砸1萬入珠3顆！女友見他那邊頂「+99狼牙棒」 秒爆氣...不想做了



▲本以為可以讓女友有全新體驗，殊不知一看卻當場爆氣不做了。（示意圖／123RF）



記者李佳蓉／採訪報導



想要讓另一半在床上留下深刻「好硬象」，使用羊眼圈增加摩擦力或是提升技術為女伴帶來愉悅感，是最多人嘗試的方法！但也有的男生採用非醫療行為的「入珠」，一名男子年輕時豪爽花了1萬多塊入珠3顆，本以為換了新女友後會有「全新感受」，沒想到女友一見他的「狼牙棒」，竟當場爆氣拒做，讓他超困擾！

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑獨家分享，曾遇一名30歲出頭的未婚男子，年輕時在自己的生殖器腹側外1/3處花了1萬多塊，置入3顆「水晶材質」的入珠，只為增加另一半的陰道高潮。後來換了新女友，本以為會為她帶來全新體驗，沒想到下體不但因異物感而出現不適，「女友一看到他的入珠，就想到他跟前女友%%，心裡不是滋味」，當下爆氣拒絕愛愛，造成男方大崩潰，「覺得一掏出來就有壓力」，因而產生精神層面的勃起障礙，後來才下定決心將入珠取出。

邱鴻傑解釋，男生們都有個「入珠變粗才舒服」的迷思，但一般而言，能讓女生產生陰道高潮的位置應該在陰道外1/3處，因此與入珠與否並無太大關聯，「和技巧比較有關係」。該名男子的現任女友因為看到他的「入珠」就會想起他的前女友，心情不愉悅，因而拒絕行房，讓小倆口的歡愉時光瞬間變得慘淡，無計可施的情況下，才就醫摘除價值1萬多塊的水晶入珠。



▲男子入珠3顆，但因為女友不喜歡爆氣不做而就醫摘除。（圖／邱鴻傑醫師獨家授權提供，下同）

入珠為將特定材質的珠子植入陰莖皮下組織，珠粒會突出於陰莖表皮，大多男性都認為能讓另一半在性愛時達到滿足感，但並非人人都愛「這一味」。邱鴻傑指出，入珠不屬於正規醫療行為，大多在坊間的刺青店、入珠店才看得到，甚至是種監獄文化，男人們會將磨尖的牙刷刷柄當作工具，將珠子刺進體內，並非在有麻醉狀況下進行，因此可能衍生感染問題，造成陰莖白膜纖維化，未來恐造成勃起角度及形狀改變，感染嚴重也會影響日後勃起功能。

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以入珠材質探討，較富裕的民眾會選擇翡翠、瑪瑙等寶石類的珠子材質，而邱鴻傑曾遇到放入10多顆寶石材質珠子的男子，「生殖器長得像釋迦一樣」；至於一般則會加裝塑膠材質的珠子。但他也提醒，並非每個女生都能接受，曾因「試過」覺得不舒服，甚至造成性交疼痛、影響兩性關係的也大有人在。平時也不建議網友們入珠，因為一旦失敗恐得入院清創並施打抗生素，過去也曾遇過多起個案，「所以實在不鼓勵」。



▲從男子生殖器裡取出的3顆水晶入珠。