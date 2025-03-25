新冠增7重症1死！Novavax JN.1疫苗效期剩2周　疾管署籲盡快接種

▲新冠Novavax JN.1疫苗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

國內新冠重症持續增加！上周通報7例新冠併發重症本土病例及1例死亡，疾管署今（25）日表示，近期疫情處於低點波動且傳播風險持續，國內目前提供莫德納與Novavax2種新冠JN.1疫苗供民眾接種，不過Novavax JN.1疫苗效期僅剩下兩周（至2025年4月5日），庫存6.9萬劑，呼籲有需要民眾儘速完成接種。

疾管署今日表示，國內新冠肺炎疫情處低點波動，惟持續新增重症病例，上周（3/18-3/24）新增7例新冠併發重症本土病例及1例死亡病例。

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疾管署統計，自2024/9/1起截至2025/3/24，新冠併發重症本土病例累計529例，其中113例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中自2024/10/1起通報之確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達96%以上。另國內近四周本土病例新冠變異株檢出以XEC為主，其次依序為KP.3.1.1、JN.1、LP.8.1等。

疾管署說明，由於國內新冠併發重症本土及死亡病例多數皆未接種JN.1疫苗，呼籲民眾切莫因曾感染過新冠、曾接種先前新冠疫苗，而輕忽疾病侵襲威脅，尤其是感染易併發重症及死亡的65歲以上長者和具慢性疾病者等高風險族群，因疫苗接種後約需2周後才會產生抗體，呼籲尚未接種民眾盡快完成接種，及早獲得保護力，降低重症及死亡發生風險。

疾管署表示，新冠JN.1 疫苗截至3月24日已累計接種204.9萬人次，全國接種率8.63%。目前國內提供的JN.1新冠疫苗分別是mRNA疫苗的莫德納與蛋白質次單元疫苗的Novavax兩種廠牌，均安全且可有效對抗目前主流病毒株，其中Novavax JN.1 COVID-19疫苗依核准適應症僅適用滿12歲以上民眾，目前全國庫存尚有6.9萬劑，效期僅剩2周（至2025年4月5日）。

疾管署呼籲，清明連續假期將近，民眾掃墓或出遊往來頻繁，除了做好個人衛生及防護外，也應接種JN.1 COVID-19疫苗，提升保護力。如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，保護自己與他人。