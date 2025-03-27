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「米粉vs.冬粉」哪個更健康？　專家揭營養差異

文／常春月刊

為了健康，你要吃米粉還是冬粉？在健康品質的比較上，冬粉和米粉各有特點，營養學專家洪泰雄指出，選擇哪一種更健康取決於以下需求。

1、原料和營養成分

．冬粉：通常以綠豆澱粉、豌豆澱粉或地瓜澱粉為主，主要成分是碳水化合物。冬粉幾乎不含膳食纖維和蛋白質，屬於較單純的澱粉來源。

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．米粉：以稻米為原料，米粉含有少量的蛋白質和一些微量礦物質，如鐵和鎂。相比冬粉，米粉的營養成分稍微豐富一些。

2、升糖指數（GI）

．冬粉的升糖指數（GI）通常較低，但不同澱粉來源的冬粉升糖指數會有所差異。一般來說，冬粉對血糖的影響較小。

．米粉的升糖指數相對較高，因此對血糖敏感的人（如糖尿病患者）可能要適量控制米粉的攝入。

3、加工程度

冬粉和米粉都經過了一定程度的加工，但米粉因保留更多稻米成分，更接近原形食物，而冬粉多由提取出的澱粉製成，相對來說加工程度稍高。

4、健康選擇建議

．對血糖敏感或控制血糖者：冬粉升糖指數相對較低，可能較適合。但要注意選擇無添加漂白劑或過多添加物的產品。

．日常營養平衡：米粉略高的蛋白質和微量元素含量，讓它在整體營養上稍勝一籌。選擇時可優先挑選含有少量纖維或全穀米粉的產品。

整體而言，米粉在營養成分上稍優於冬粉，特別是在保留了更多稻米的營養元素的情況下；而冬粉則在控制血糖方面有些優勢。如果以健康為重，建議不論是冬粉還是米粉，都可以搭配富含纖維的蔬菜和蛋白質食物來提高營養密度，使餐點更均衡。

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關鍵字： 常春月刊 米粉 冬粉

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