機場檢疫人員控「針頭扎傷請假遭刁難」　疾管署澄清：絕對准假

▲疾管署在機場設有檢疫櫃台。圖為資料照，與本文當事人無關。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內有機場檢疫人員因為同事將抽血針頭隨意棄置而遭針扎，後續服用抗愛滋、抗梅毒藥物出現副作用想請假，卻受到主管各種刁難，聲稱簽呈到疾管署長那邊才能予以准假，令她身心受創。疾管署副署長曾淑慧今（28）日回應，「這個案子准假署長絕對沒有第二句話」，但是公傷假有相關行政程序，核准前先暫以病假處理，並未刁難；至於有疏失的同仁，則進行調查中。

桃園市議員黃瓊慧在社群發文指出，收到該名檢疫人員血淚陳情，同事把抽過來自世界各地「有症狀」旅客的血液亂丟在垃圾袋，導致她遭有感染疑慮的針頭刺傷。當天該人員自行就診後，醫生立即現場要她服用抗愛滋、抗梅毒等性病的藥物，因為疾病潛伏期也需持續追蹤。

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▲▼桃園機場傳出有檢疫人員遭針頭刺傷。（圖／桃園市議員黃瓊慧提供）

黃瓊慧發文指出，該名遭針扎檢疫人員後續因為服藥產生不適的副作用，向主管請假卻受到各種刁難，包含聲稱「簽呈到疾管署長那邊才能予以准假」，還說她「想法太負面了、又不一定會得愛滋」，處置方式讓該名人員身心受創去看精神科，整個人瀕臨崩潰邊緣。另外，亂丟針頭的同事至今還在悠哉的工作，該單位也沒有對她有什麼調查或懲處。

曾淑慧受訪坦言，該案件是疏失同仁處置不當，針具處理有標準作業流程，應該要棄置於針具廢棄盒，約達到8成滿時進行密封，再交由廠商處置，不會把這樣的廢棄物放出來增加感染風險。目前疾管署是兩邊同時處理，針對受傷同仁希望給予最好的醫療關懷，另一方面也要檢討機場檢疫整個作業流程。

▲▼桃園機場傳出有檢疫人員遭針頭刺傷。（圖／桃園市議員黃瓊慧提供）

曾淑慧表示，目前疾管署正在了解整個事情發生原因，也要深自檢討，可能教育訓練不夠才會發生疏失，將會提出改善措施。至於疏失同仁是否還持續執行檢疫工作以及是否有相關懲處？曾淑慧表示，要等待調查完整、責任釐清後才會有處置，至於目前工作狀況還要確認。

針對請假遭刁難問題，疾管署今早聲明強調，同仁提出就診證明時，即啟動公傷假申請簽辦程序，且於程序核准前暫以病假處理，過程均依公務人員請假規則及本署出勤管理規定辦理，並未有不願給予公傷假情事。曾淑慧受訪更強調，公傷假請假有相關規範，該案件因為處理公務當中受傷，署長絕對沒有第二句話，但是仍有行政流程要走，可能是溝通上有誤會。

疾管署聲明也還原當時狀況，該名疾管署桃園機場檢疫人員是於3月21日上午於發燒篩檢站執行業務時，不慎被感染性尖銳廢棄物扎傷。受傷同仁第一時間以大量清水沖洗傷口、消毒，隨即由區管中心派車載往部立桃園醫院急診就醫，經醫師診療評估予抽血檢驗、開立愛滋病毒及梅毒預防性投藥。

對於同仁因內心焦慮及服用藥物副作用導致身心不適，疾管署已主動聯繫兩位防疫醫師，協助再次向該員說明預防用藥目的，並安撫其不安情緒。另外，責由單位直屬主管、幹部密切聯繫同仁，給予關懷、慰問並針對其疑慮進行諮詢與釋疑。