幼兒園成「病毒交換所」問題在通風　台大公衛提解方：周休三日

▲台大公衛記者會分享如何用科技保護孩子健康：從空氣品質數據看感染風險。（圖／翻攝自YouTube／台大公衛）

記者洪巧藍／台北報導

小朋友上幼兒園往往會面臨一人染病大家都中獎的情況。台大公衛學院今（27）日發表研究成果，空氣不流通將加劇病毒傳播，研究團隊監測幼兒園空氣品質，教室內二氧化碳濃度於周間逐日累積，午後達到高峰，相當於上課時間1人感染就可能傳染給3個人。要改善環境，除了增加通風外，專家認為周休三日也有幫助。

台大環境職業健康科學研究所副教授陳佳堃表示，幼兒與年長者是流感的高風險族群之一，隨著疫情升溫，病毒傳播速度加快，他們的感染風險也隨之提高。尤其是在幼兒園內，幼童因長時間密切接觸，極易促成病毒快速擴散，進而將病原帶回家中，對年長者的健康構成更大威脅。如何降低孩童在幼兒園內的傳染風險，已成為一項亟待解決的重要課題。

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台大公衛學院環境與職業健康科學研究所研究團隊與台大醫院環境及職業醫學部合作研究，運用物聯網技術連續監測室內二氧化碳濃度，透過Wells–Riley模型量化空氣中病毒傳播風險，成功將幼兒園空氣品質監測數據應用於COVID-19感染風險評估。

陳佳堃指出，本次研究團隊針對北市一間幼兒園，於2021年8月至11月進行3個月的室內空氣品質監測，以二氧化碳濃度作為通風條件的指標。研究發現：幼兒園教室內二氧化碳濃度於周間逐日累積，午後達到高峰，平均濃度普遍超過850ppm。同時結合Wells–Riley數學模型評估，上課期間室內R0值範圍為3.01至3.12，顯示感染風險顯著。

陳佳堃指出，研究也發現，幼兒園教室二氧化碳濃度持續堆疊，一直到休假才逐漸下降，顯示該空間即使下課後空氣交換，但還不足夠換氣又開始上課，讓二氧化碳濃度再往上升，這裡也有另一個想法，或許實施周休三日也會有幫助，像是第3天回去休息一下，避免風險一直累積上去。

這項研究成果於2024年11月發表，並登上國際知名期刊《Indoor Air》。研究團隊呼籲社會應重視幼兒的健康，並從監測室內空氣品質做起。在封閉空間內，空氣不流通將加劇病毒傳播，特別是在幼兒園等高密度場域。然而，許多人對於自身室內環境的通風狀況仍缺乏了解，而監測二氧化碳濃度正是掌握通風條件最有效的方式。