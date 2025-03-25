快訊／北部新生兒腸病毒亡！出現肝炎、敗血症染「伊科11型」奪命

▲疾管署副署長曾淑慧說明疫情。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內爆新生兒感染腸病毒死亡！疾病管制署今（25）日公布新增一腸病毒重症死亡病例，個案為北部出生未滿1個月新生男嬰，2月中旬因有呼吸窘迫情形收住兒童加護病房，3月中旬陸續出現血氧低、心搏過緩、肝炎、血小板下降等敗血症徵候，3月17日不幸死亡；經檢驗審查確認為伊科病毒11型感染併發重症。

疾管署監測資料顯示，近期腸病毒疫情處低點波動，惟持續有腸病毒感染併發重症病例通報。另外，近四周實驗室監測顯示，腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及伊科病毒11型，與其他多型別腸病毒。依據往年疫情監測資料，腸病毒疫情於3-4月開始逐漸上升，將密切監測疫情變化。

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今年累計3例腸病毒感染併發重症確定病例（含2例死亡），均感染伊科病毒11型，其中2例為出生未滿1個月新生兒，重症病例數略高於2021年至2024年同期（介於0-1例）；2021年至2024年累計重症病例分別為0、3、11、12例，其中個案感染年齡未滿1歲幼童分別為0、1、4、8例，籲請民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署指出，伊科病毒或克沙奇B型病毒為引發新生兒重症及死亡的主要腸病毒類型，防範新生兒腸病毒，孕婦、新生兒與幼童及其照顧者應避免接觸病患，並特別注意個人衛生及嬰幼兒健康狀況。

準媽媽懷孕期間、生產前後應做好手部及呼吸道衛生，減少出入人多和空氣不流通的場所，避免與患者接觸，並留意自身健康，產前14天起至分娩前後如有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肋肌痛等症狀，應告知醫師並與嬰幼兒採取適當隔離。

疾管署表示，家中成人或幼兒等接觸者亦應落實以肥皂勤洗手，如有身體不適，應避免接觸新生兒，以降低病毒傳播風險。此外，醫院嬰兒室、托嬰中心及產後護理之家應落實訪客管理及感染控制措施，降低嬰幼兒感染風險，如發現疑似腸病毒群聚感染，即應通報並採取適當防治措施。

疾管署呼籲，成人感染腸病毒時症狀通常較不明顯，容易疏於防護而傳染給嬰幼兒，請家中有嬰幼兒之民眾加強個人衛生，外出返家後先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前應以肥皂正確洗手，有症狀時避免接觸嬰幼兒。

新生兒感染初期可能會有發燒、活力不佳、食慾降低等情形，未及時治療可能發展成心肌炎、肝炎、腦炎、血小板下降、多發性器官衰竭等重症。疾管署指出，請注意腸病毒重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力麻痺、肌抽躍等症狀，應儘速送至醫院治療，掌握治療契機。