久咳腹瀉關節痛！醫：溫差惹的禍　醫提醒三大保健原則

▲陳中奎醫師說，民眾可適度按摩穴道，如足三里（上）以及陰陵泉（下）幫助活絡氣血，減少濕氣滯留。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近期氣溫忽冷忽熱，醫院內出現許多感冒、久咳、腸胃不適與關節痠痛的病人。花蓮慈濟醫院中醫預防醫學中心副主任陳中奎醫師表示，這些症狀很多都是因為氣候劇烈變化的影響，當氣溫變化大的時候，容易影響人體的心血管、腸胃功能及免疫系統。想要避免溫差大帶來的健康問題，陳中奎醫師分享三大原則，保暖、去濕及飲食調理。

台灣的海島特性，讓天氣寒冷的時候，往往伴隨著明顯的濕氣，從中醫的觀點來看，當身體受到環境影響，濕氣重就可能會出現腹瀉、食慾不振、胃脹氣等症狀，同時許多感冒後咳嗽遲遲未癒的問題，也可能與體內濕氣沉積或氣管敏感有關。

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▲雙手五指間隙的「八邪」穴位，按壓時每次5到10分鐘，可增強心臟能量、改善身體的不適，卻除體內寒邪。

陳中奎醫師表示，天氣冷許多人都會想喝熱湯、熱水，但過熱的飲品也可能造成身體過度的刺激，所以，建議適量飲用溫開水，可減少喉嚨乾燥不適，有咳嗽症狀的時候，應避免食用堅果及海鮮類食物，如蝦、蟹、貝類，因為這些食物可能加重痰分泌，使咳嗽更嚴重。同時，盡量避免生冷食物，包含冰飲、生菜等，才不會增加腸胃負擔。

溫差變化可能導致血壓升高，引發頭暈、心悸等不適，所以，氣溫驟降時，心血管功能較弱、血壓不穩定的民眾需要特別注意自身的身體狀況。陳中奎醫師說，感覺到寒冷的時候，要特別注重保暖，尤其是頸部、腰腹及四肢末端，避免血管快速收縮帶來的風險。此外，提醒有三高及慢性病困擾的民眾，要定期測量血壓，保持血壓穩定。

▲陳中奎醫師表示，掌握保暖、去濕及飲食調理三大原則，有助於維持良好免疫力。

寒濕天氣也是年長者的大敵，不僅容易關節痠痛、僵硬，還與寒氣、濕氣滯留體內有關。陳中奎醫師說，大家在家裡可以透過熱敷來舒緩不適，特別是膝蓋、肩頸等大關節部位，同時，可適度按摩穴道，如足三里、陰陵泉，幫助活絡氣血，減少濕氣滯留，若是能夠外出運動，建議以微微出汗為宜，避免大汗淋漓，導致氣虛，尤其是流汗後，應及時擦乾汗水，防止寒氣入侵。

如果想要用藥膳或茶飲暖身，陳中奎醫師分享，可以選擇生活中方便取得的四神湯、決明子茶。四神湯，是溫補湯品，可健脾去濕；而決明子茶建議選用炒過的決明子，10克決明子搭配500c.c.水沖泡成茶，能溫和去濕。

醫師提醒，也可以使用除濕機來減少環境濕氣累積。掌握保暖、去濕及飲食調理三大原則，有助於降低天氣變化對健康的影響，維持良好免疫力。

