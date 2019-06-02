獨／超癢！她用「牙刷狂刮下體」...還整支塞進去　醫一問傻眼：OOO來訪



▲女子因患有精神疾病出現妄想，想用牙刷刷出卡在子宮裡的「晶片」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／採訪報導

從女童到熟女的各個年齡層，都曾有將異物「塞進下體」的驚悚案例，且放入的物品類型五花八門，常讓醫師超傻眼！一名30多歲女子因下腹痛及發燒就診，主述自己已經好久沒好好睡覺，因為每晚「都會有OOO來訪」，之後開始出現下體搔癢及流分泌物，因此拿牙刷狂刮私密處，未料牙刷竟一去不覆返，卡了5天因疼痛不適才到急診就醫。

收治個案的振興醫院婦產部醫師李偉浩獨家分享，曾遇一名30多歲女子因為下腹疼痛及發燒送急診，急診科醫師初步先幫患者做檢查，懷疑是骨盆腔發炎而會診婦產科。一看到患者詢問病況發現，她的精神狀況頗差，「她開始說自己已經很久沒好好睡覺，因為每天晚上都有外星人會來找她」，所以無法好眠。乍聽患者敘述，醫師便請精神科醫師一起評估患者。

李偉浩說，患者自述每晚都被外星人帶走，且會在子宮內植入晶片，讓她害怕不已，雖曾到小診所就醫，但她瘋狂的言論卻沒有醫生相信。而自從「子宮被植入晶片」後，便開始出現外陰搔癢及陰道有分泌物的狀況，也因為症狀持續不適，因此她異想天開，想用「牙刷刷陰道內」希望將晶片刷出，但未料牙刷竟然「整根掉進去」，讓她當場傻眼。

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▲牙刷掉進去卡在裡面。（圖／李偉浩醫師獨家授權提供，下同。）

李偉浩一聽到這句話，心頭一驚，緊急內診及安排超音波，發現她外陰紅腫，又有指甲抓傷的傷口，陰道內有個傷口一直在流膿，但異物卻不見蹤影，之後發現「條狀物」竟然穿透陰道掉進腹腔內。接著再安排腹部超音波，確認真有一支牙刷狀的異物卡在腹腔與腸子中央，推算卡了整整5天，萬幸的是沒把腸子戳破。醫師也坦言，「我們會能夠診斷還是因為她真的有發燒，抽血也發現感染，不然聽到外星人都很無言」。

在緊急開刀後，醫師將卡在女子腹腔內的牙刷取出，並且將牙刷形成的膿瘍抽吸乾淨並且清洗腹腔。於手術後，精神科醫師也確認患者的確患有精神方面疾患，因此會有被害妄想及特殊的思考和言論。開刀後李偉浩詢問患者「難道當時牙刷沒入體內不會痛嗎？」，但她卻說「會痛所以才會來急診，原本也有去附近診所求治，但醫師都說『無法處理外星人的狀況』....診所覺得是我虛構的故事」，新奇個案也讓醫師留下深刻印象。

▼個案經歷實在太新奇，另一名開刀的女醫師當時也PO文，發現兩人「使用同一牌子的牙刷」。