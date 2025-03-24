吞嚥困難易引發肺炎！認識吞嚥4階段　醫：別只靠「打軟爛」

▲門諾醫院吞嚥團隊前往花蓮光復鄉及玉里鎮，為當地70多名照服員開設培訓課程。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

高齡長者的吞嚥困難問題不容忽視，若不慎嗆咳，食物或液體可能進入氣管，導致吸入性肺炎，反覆發作恐危及生命。為了幫助第一線照護人員更好地守護長者健康，門諾醫院吞嚥團隊日前前往花蓮光復鄉及玉里鎮，為當地70多名照服員開設培訓課程，講解人體吞嚥機能與常見問題，協助照服員提升照護能力。



門諾醫院語言治療師許原豪表示，台灣65歲以上長者中，約12.8%有吞嚥異常，相當於每10名長者就有1人面臨吞嚥障礙。而這些長者因吸入性肺炎反覆感染的致死率是一般人的2倍，更有研究顯示，有許多長者會因吸入性肺炎而過世，因此吞嚥問題不容忽視。





許原豪說，當長輩出現喝水容易嗆咳、食物難以下嚥等狀況，照護者通常會將食物打成軟爛或泥狀，甚至在水中加入蓮藕粉或增稠劑協助吞嚥。然而，臨床發現，並非食物越軟或把水增稠就越容易吞嚥，對於有吞嚥問題的年長者來說，薯泥、地瓜、稀飯等食物，以及增稠後的開水、湯水、果汁，都可能卡在咽喉，掉進氣管，導致反覆肺部發炎，最終引發吸入性肺炎。

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此外，也有研究指出，對於曾有吞嚥障礙高風險疾病的患者，約有20-25%屬於「靜默吸入」，液體或食物進入氣管時不會嗆咳，讓照護者更難察覺。許原豪提醒，若長者發生不明原因連續數日低燒（攝氏37.5至38度），主要照護者應提高警覺，及早就醫檢查是否罹患吸入性肺炎。

為了幫助照服員更直觀地理解吞嚥機制，許原豪在課堂上詳細解說吞嚥的四個階段：「認知期」、「口腔期」、「咽部期」及「食道期」。人體需透過五官感受認知食物，口腔咀嚼把食物處理至安全可吞嚥，接著透過咽部12至17個肌肉動作將食物嚥下，進入食道及胃腸等消化器官，只要某一環節出現問題，就可能將食物引入呼吸道，增加嗆咳與吸入性肺炎的風險。

▲課堂上透過生動有趣、深入淺出的方式，傳授吞嚥技巧及識別吞嚥障礙的方法。

課堂上，許原豪透過生動有趣、深入淺出的方式，傳授吞嚥技巧及識別吞嚥障礙的方法。參與課程的照服員們不僅認真聆聽、勤作筆記，還積極討論自身照護經驗，分享遇到的個案問題。透過講師的分析與說明，大家對於長者吞嚥問題有了更深入的理解，也學習到更多實用的照護技巧。



許原豪強調，當長者經常出現吞嚥困難時，應盡早就醫，透過吞嚥功能評估，讓語言治療師提供吞嚥訓練，幫助恢復吞嚥時咽喉肌肉的運動功能及感覺能力，改善進食狀況。

此外，照護長者飲食時，應鼓勵細嚼慢嚥，進食時保持坐姿，並隨時觀察吞嚥狀況，這樣才能有效降低嗆咳與吸入性肺炎風險，提升長者的生活品質。