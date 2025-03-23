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氣溫變化大！不只頸部要保暖　醫提醒「2部位」別忘

腳趾頭,腳底板,睡覺,睡眠,腳（圖／達志／示意圖）

▲醫師建議，冬天睡覺要穿襪子保暖。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

冬季氣溫變化大，很多人都知道要做好頸部保暖，但其實「腳」也很重要。醫師指出，冬天氣溫變化對心血管疾病患者和長者來說是一大考驗，年長者因感官退化，對體溫變化的感知較遲鈍，往往等到身體出現狀況才察覺，建議外出時戴毛帽保護耳朵，睡覺時穿襪子並用棉被蓋住雙腳。

振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群指出，冬季常遇到氣溫驟降，血管收縮導致血壓上升，若不懂得預防和保暖，可能會引發嚴重的心血管疾病，且台灣冬季常有冷氣團來襲，氣溫驟降常常差10度以上，導致心血管及腦中風病例增加。

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人體血管在寒冷時會迅速收縮，不僅使血壓上升，心跳也會出現波動，容易引發心肌梗塞和腦中風等急症，且北台灣冬季多濕冷，潮濕環境會加速體溫流失。

在保暖問題上，陳冠群提到，年長者因感官退化，對體溫變化的感知會比較遲鈍，常常突然身體出現狀況才察覺，因此建議外出時要戴毛帽保護耳朵，睡覺時要穿襪子並用棉被蓋住雙腳。

陳冠群提醒，冬季是心血管疾病好發時期，若家族有高血壓病史、平時工作壓力大、有抽菸熬夜習慣者，都是高血壓高風險族群，應養成定期量測血壓的習慣，隨時掌握身體狀況。

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關鍵字： 冬天 睡覺 心血管疾病 腦中風 保暖

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