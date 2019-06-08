減肥吃油瘦慘！專家激推「好油祕寶」還有蛋白質　你吃對了嗎？



▲減肥也要吃油，教練激推「好油祕寶」瘦慘了！（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／李一休

減重到底能不能吃油，要不要吃油，不吃油就會瘦嗎？油脂，一直以來就是人類增加熱量很重要的來源之一。近年來因為加工食物的盛行，料理方式的變化，尤其是台灣特有的鹹酥雞，蔥油餅等飲食都大大增加了一般人平日對油脂的攝取。

像我之前介紹過的

吃了包你肥之易胖食物系列：「炸蛋蔥油餅 熱量約590卡」

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吃了包你肥之易胖食物系列：「拔絲地瓜 熱量約1060卡（魔王等級）」

都是非常高油易胖的食物。

人可能會覺得，對嘛，你看吃太油就會胖，所以不能吃油。



其實是這樣子的，



減重到底能不能吃油？

能！！

要不要吃油？

要！

不吃油會不會瘦？

不會



現代人會胖的關鍵在於我們吃了過多的，不好的油脂，而不是適量的，身體需要的好油。近年的醫學已經慢慢為油脂平反，以前認為攝取油脂是造成心血管疾病的原因？現在已經很多醫學研究證明吃好的油脂可以降低心血管疾病的風險。

所以問題的關鍵在於要吃好油，而不是壞油，怎麼吃油也很重要。

以前我們以為植物油比較好，所以奶油業者大推使用植物油當油脂來源，但植物油在常溫下並不會凝固，所以業者就想到利用氫化的過程把植物油變的會凝固，卻因為這樣反而吃進了大量人體不能代謝的反式脂肪。這才是造成許多心血管疾病，高血壓、高血脂、膽固醇過高、三酸甘油直過高的原因。



▲西式糕點內常會添加酥油，植物油，對人體而言非常不健康。（圖／達志／示意圖）

包括很多西式糕點裡加的酥油、植物油都是氫化過的不好的油，所以精緻的白麵包真的是對人體非常非常不健康的食物。過度的高溫也會造成油的酸化跟氧化，這樣子的油對人體是非常不好的，像外面賣的炸物幾乎都是這樣，除非是冒煙點非常高的油，且天天換油的炸物，像一些很高級的日本料理店那種天婦羅，那種油就還好，一般小攤子賣的炸物幾乎都不好。

對於一個正常人跟減肥的人來說，油脂都是非常重要的。

吃好的油對健康來說，可以保護心血管，可以保持皮膚的滋潤，對於減重來說，吃好的油也更容易燃燒脂肪。一般好油的來源盡量建議從天然食物裡面攝取，我最推薦的就是無調味堅果，堅果裡的油脂是對人體非常好的油。再來像雞蛋，豆類，另外鮭魚，鮪魚等帶油的魚都是含有豐富EPA，DHA的好油。料理方面則可以用橄欖油，苦茶油，椰子油我也都很推薦，只要注意不要加過量的油，不要讓油冒煙，因為油只要冒煙就會開始氧化。

那我們一天到底要吃多少油才夠，以減重人來說，一天油脂的熱量約佔一天所需代謝的15～20%，像以我來說每天約要吃20～30c.c.的油，1克的油有9卡。我每天要從油脂裡攝取的熱量就差不多是180～270卡左右。



▲教練分享「無調味堅果」可補充好的油脂外，還含有豐富蛋白質。（圖／取自李一休教練部落格）



圖中的堅果約20克

100克的無調味堅果有53克的脂肪，所以我一天大概吃40克的無調味堅果，不但可以攝取到豐富的蛋白質，還可以把我每天要吃的油脂一併攝取。平常料理我一樣是推薦不要加太多油，像我一般一餐料理吃下來最多約加到5c.c.的好油，其他的油脂我就會另外再吃堅果或沒吃魚油也會補充一點適量的魚油。

如果外食還是建議不要吃太油，一是外食的油因為成本的關係，幾乎都是用不好的精緻油，調和油，像之前爆發的毒油事件就是。再來外食的時候為求食物的口感跟快速料理，幾乎都是用非常高溫跟重覆使用油，所以油品幾乎都是氧化或酸化了，像以前就有麥當勞的油酸化程度非常高的問題。這樣子的油的確是不好的，吃進身體也會造成健康跟心血管的問題。

所以不管是維持健康跟減肥來說，都一定要吃油，而且要吃好油。

真正肥胖的來源，過多的體脂肪主要是精緻的澱粉，過多的糖份，太多的熱量所造成的。像麵包，蛋糕，餅乾，洋芋片，甜點，冰淇淋，珍珠奶茶，外面加了很多糖的果汁，蔥油餅，炸物，炸麵包，火鍋料，熱炒店加很多油跟糖還有味精的料理，還有很多不是食物原形的加工食物。

這些食物吃了才是造成肥胖的主因。

不要再害怕吃油了，從今天開始適量的攝取好的油脂，會發現更健康，也瘦的更快喔～

本文作者：李一休，透過網路幫助數以萬計的粉絲成功減重並改變人生。本來是高達87公斤的宅男，為了非得追到現在的老婆開始運動慢跑，也因而愛上運動。瘦了25公斤後開始了新的第二人生，幫助更多人透過飲食、運動、健康的瘦下去是新的人生目標。告訴大家「如果我做的到，你一定也可以。」

本文經授權轉自：【一休減重問與答–減肥時，要如何攝取油脂才不會胖？】