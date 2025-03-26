恙蟲病今年已9起「花東最多」　清明掃墓也要當心八腳怪帶病毒

▲恙蟲附著叮咬可能感染恙蟲病。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

清明連假將至，近期民眾可能因掃墓到野外接觸草叢機會大增。疾病管制署示警，近期氣溫上升，蚊蟲開始活躍，要當心登革熱、發熱伴血小板減少綜合症、恙蟲病等3類蟲媒傳染病，其中恙蟲病今年已經有9例確定病例，個案感染地以花蓮、台東地區最多，過往監測離島也常有個案發生，提醒民眾若赴郊外掃墓、踏青或從事登山、露營活動時，一定要做好個人防護措施。

登革熱、發熱伴血小板減少綜合症、恙蟲病等3類蟲媒傳染病主要病媒為蚊子、蜱蟲、恙蟲。疾管署監測資料顯示，今（2025）年截至3月24日，累計39例登革熱確診病例，均為境外移入，多自東南亞國家移入，病例數與2024年同期（38例）相當，惟高於2021年至2023年（介於0至14例）。

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根據疾管署資料，恙蟲病是經由帶有立克次體的恙蟎幼蟲叮咬而感染，而恙蟎幼蟲會停留於草叢中，伺機攀附到經過的動物或人身上，如未經妥適治療，死亡率可高達60%，經治療死亡率小於5%。

疾管署副署長曾淑慧表示，今年累計9例恙蟲病確定病例，個案感染地以花東地區6例為多，其餘還有台中、高雄病例，今年累計病例數低於2021至2024年同期（介於16至30例）。我國全年皆有恙蟲病病例，歷年資料顯示通報數自4至5月開始上升，6至7月達高峰，於東部及離島地區感染病例數較多。

▲國內有SFTS次要病媒微小扇頭蜱，資料照。（圖／疾管署提供）

至於熱伴血小板減少綜合症（SFTS）主要是經由俗稱「壁蝨」或「八腳怪」的蜱蟲叮咬感染，疾管署資料顯示，人類遭帶有SFTS病毒的蜱蟲叮咬後，咬傷部位多會出現紅腫、皮疹、水皰或瘀斑。

疾管署指出，感染者多數有發燒、噁心、嘔吐及食慾不振、血小板及白血球減少的情形；少數患者可能出現多重器官衰竭，甚至死亡，致死率約5至15%。根據疾管署統計，國內曾經在2019年及2022年各檢出1例本土確診個案，今年則尚未有相關個案發生。

疾管署呼籲，民眾前往掃墓祭祖或從事踏青等戶外活動時，如有接觸到草叢環境，務必做好個人防護措施，包括穿著淺色長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，將褲管紮入襪內；並依照標籤指示說明於衣物及皮膚裸露部位使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑。

此外，民眾離開草叢環境後，應儘速沐浴並更換全部衣物時，並檢查全身是否有蚊蟲附著或叮咬痕跡，若有疑似感染或症狀時，應儘速就醫並告知醫師相關活動史。