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他沒穿內褲！　起床「拉鍊扯到包皮」破皮

▲下體疼痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲當事人牛仔褲拉鍊扯到包皮。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師高銘鴻分享一起個案，一名男生沒穿內褲，早上起床拉牛仔褲拉鍊，拉鍊扯到包皮，結果造成破皮。醫師提醒，內褲必須穿，是基本保護裝備！

高銘鴻在臉書說，天啊！這是什麼驚悚的早晨開場，「先讓我替你的『小兄弟』默哀三秒！但說真的，你是把內褲當成可有可無的配件嗎？這可不是在拍什麼限制級電影啊，兄弟！」

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高銘鴻提到「緊急處理指南」，讓小兄弟度過危機：

1、冷靜！冷靜！冷靜

小兄弟不會因此報廢，請別驚慌失措。

2、清洗傷口

用生理食鹽水輕輕清潔傷口。

3、塗抹藥膏

使用抗生素藥膏幫助傷口癒合，記得保持乾燥。

4、讓它休息

別再折騰你的好夥伴，給它一個安靜的恢復環境。

高銘鴻提醒以下幾點：

1、 內褲必須穿

內褲不是選擇題，而是基本保護裝備！

2、 拉鍊慢慢來

這不是速度比賽，小心一秒的快換來無數次痛。

3、 選擇好內褲材質

舒適透氣，別讓它被委屈！

4、 清醒再穿衣服

迷迷糊糊拉拉鍊，後果你的小兄弟知道！

高銘鴻指出，那什麼時候該看醫生？如果傷口「發炎腫脹、持續疼痛、癒合緩慢」，請立即來找醫師，別撐著硬說「男子漢不怕痛」！你的小兄弟可不是鐵打的，它也需要關愛。

高銘鴻建議，穿褲子這種小事也要認真！「小兄弟」可是有尊嚴的，它值得你更好的待遇，別讓一時的疏忽，讓你的好夥伴成為受害者。

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

關鍵字： 包皮 高銘鴻

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