心臟科權威陳適安開講！曝猝死「要命溫度」　王令麟揭養生秘訣

▲東森總裁王令麟今出席健康講座。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者邱俊吉／台北報導

《ETtoday健康雲》與東森栢馥全健康會館今（26日）舉辦第5場「大師健康講座」，主題為「小鹿亂撞：心律不整的預防與治療」，邀請國內心臟醫學權威、台中榮民總醫院名譽院長陳適安醫師擔任主講人。東森健康生醫暨東森集團總裁王令麟也出席這場活動，除透露「每日快走3公里加上飲食控制」，成功在2個月內減重2公斤，並提醒大家應定期接受健檢，才能及早發現、解決健康問題。

王令麟在講座中提到，面對台灣高齡化社會趨勢，東森集團將從過去單純的商品銷售模式，轉型為提供全面的健康服務。他指出，東森VIP 會員與東森往來超過20年，東森有責任提供更多貼心服務，因此成立健康會館，未來將持續舉辦健康講座，並與各大醫療機構合作，協助會員更方便、快速取得專業醫療資源。

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此外，東森積極推出自有品牌保健產品，且所有產品上市前皆經過公司內部各年齡層員工的實際測試與體驗，確保安全、有效，希望也能對會員健康帶來正面效益。

▲大師講座邀請心臟科權威陳適安演講 。

在講座中，陳適安談到，心血管疾病種類繁多，包括高血壓、高膽固醇及心律不整，而心律不整中又以心房顫動及心室頻脈最需注意。他表示，心房顫動常導致血液於心臟內滯留而形成血栓，極易引發腦中風，平均每6名中風患者中有1人與心房顫動有關，提醒高齡、糖尿病、高血壓、心臟衰竭患者等心房顫動高危險群，應及早使用抗凝血劑預防中風。

陳適安並提到心臟驟停、猝死的危險性，強調台灣每年約2500人猝死，急救成功率僅約10%，能保全神經功能則僅約8%。他指出，心臟猝停主要源於冠狀動脈阻塞，男性45歲後、女性55歲後風險提升，而運動若過於劇烈，反而可能誘發潛在心臟疾病，且氣溫超過26.4度時，猝死風險將顯著增加，因此民眾在夏天應盡量避免於午間高溫下活動。

此外，陳適安提及血壓、血糖、膽固醇穩定控制至關重要，強調日常生活應避免抽菸、過度飲酒，建議頂多少量飲用紅酒，並鼓勵民眾定期自我檢測脈搏，如有異常應儘速就醫。

針對健康管理，陳適安則說，維護健康不能都靠醫師，民眾必須加強自我意識與行動，透過持續規律運動、飲食控制，才能有效降低心臟疾病風險。

▲健康講座氣氛熱烈 。

陳適安雖為國內知名心臟醫學權威，但講座內容深入淺出，加上他談吐幽默，並不時與會員互動，逗得會員笑得合不攏嘴，現場氣氛相當熱烈。

王令麟表示，為協助會員管理健康，東森斥資130億元在林口打造的集團總部大樓，將成為會員與家人世代同堂、共享美好時光的場所，不僅提供長輩健康服務，並將規劃年輕族群藝文活動，以及專屬孩童的節目表演，期許能夠滿足不同年齡層的需求，營造溫馨且活力充沛的生活圈。

王令麟強調，東森將持續致力提供更多樣、更貼心的服務與產品，除守護會員健康，也追求打造高品質生活，使各個世代都能共享美好未來。