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下體流膿「整個爛掉」！23歲女染淋病：都沒性行為…醫看男友嘴驚呆

點評:好單純的女孩兒～
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內褲。（示意圖／記者李佳蓉攝）
▲ 女子分泌物黃黃綠綠、又下腹痛，醫用鴨嘴一翻驚呆：整個爛掉！（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

很多女生都有私密處感染的經驗，尤其夏天悶熱，加上愛穿緊身牛仔褲，常讓發炎反覆發作！一名23歲女子主訴有頻尿症狀且持續數月，吃抗生素一週都沒效，分泌物有點黃黃綠綠，不痛不癢也不臭但下腹會疼痛，醫師用鴨嘴一翻，發現下體子宮頸「整個爛掉」確診染淋病，但女子卻堅稱「沒有性行為」，而醫師就在她男友「張口的瞬間」全都懂了。

泌尿道、私密處感染常讓女生難以分辨！家醫科醫師鄧雯心在《醫師好辣》節目中分享，有次在偏鄉服務時遇到一名23歲女子，主訴反覆出現頻尿症狀已有數個月，過去也曾發生但服用抗生素後已改善，但此次吃了一週藥卻都沒效。她一聽認為可能是性方面疾病，因此詢問女子分泌物狀況，「她說也是都有一點，但『女生不是都會有嗎？』」雖有黃黃綠綠的分泌物，但卻不癢不痛又無臭味。

下體爛掉！無性女染淋病…男友嘴全招了。（圖／取自醫師好辣Youtube）
▲女子子宮頸糜爛流膿還驗出淋病，但卻堅稱「沒有性行為」。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

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女子後來自己提到「偶爾有些下腹痛」，鄧雯心覺得不妙拿起鴨嘴一翻開子宮頸驚呆，「不看還好，一看『整個爛掉』！」女子子宮頸糜爛，因發炎造成上頭出現黃白色膿狀物，「你應該性行為的時候有疼痛感覺吧？」，但她卻堅稱自己有男友但「沒有性行為」。在進行細菌培養後確診為染上淋病，屬性傳染病的一種。

鄧雯心說，淋病的特色與一般細菌感染不同，它較不會有症狀，僅有約20%女性會有感，可能有尿道炎或子宮頸炎的感覺；反觀男性症狀則較明顯，會有些膿狀物從生殖器流出。該名女子因罹患法定傳染病「淋病」需通報，男友也必須接受治療，因此再三確認有沒有性行為？此時女子男友剛好在診間外，自述就醫看感冒，醫師一看他的喉嚨卻超驚訝！

「喉嚨化膿，也是紅紅的，那個口內頰，也有一點點」，鄧雯心想起男子女友糜爛的子宮頸，再看到眼前的化膿喉嚨，正經的問「請問你們有口愛嗎？」兩人此時卻都默默點頭，搞得她一頭霧水，詢問女方：「你不是說你沒有性行為嗎？」，女子還傻問「口愛也是性行為嗎？」醫解釋，由於口愛有黏膜接觸，因此也會傳染性病，無論男對女或女對男，一旦未配戴保險套即為危險性行為，也在此呼籲年輕朋友，勿忽略「性器交合」以外的性行為，也是性病的傳染途徑。

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關鍵字： 醫藥新聞 性行為 子宮頸糜爛 化膿 醫師好辣 家醫科 鄧雯心 性傳染病 淋病
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