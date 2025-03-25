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「牛琅」爆民眾吃完急性腸胃炎　北市衛生局稽查揪5缺失

▲牛琅溫體牛火鍋。（圖／春大直提供）

▲牛琅溫體牛火鍋。（圖／春大直提供）

記者趙于婷／台北報導

知名溫體牛火鍋店「牛琅」爆出有民眾在用完餐後，吐到掛急診，被診斷為急性腸胃炎。對此，台北市衛生局今公布稽查結果，現場未查獲食材變質腐敗或逾有效日期情事，但查有5項衛生缺失。

「牛琅」是知名溫體牛火鍋店，主打每天產地直送的溫體牛肉，有位民眾22日晚間特地從桃園前往台北春大直店用餐，但同行女友隔日凌晨2點瘋狂嘔吐加腸絞痛，而他6點也噁心爆發，吐到跪在馬桶前全身冷汗直流，2人之後直接進急診，醫生診斷為急性腸胃炎。

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台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，今已派員前往稽查，現場未查獲食材變質腐敗或逾有效日期的情事，且食材保存溫度尚符合食品衛生相關法規規定，但查有「未出示食品從業人員體檢證明」、「冰箱溫度顯示器下方濾網不潔」、「洗滌區未張貼洗手標示」、「冷藏櫃內已分切好之牛肉未適當覆蓋」、「牛肉類進貨單據未載明供應商名稱/地址及其他聯繫方式等」衛生缺失事項。

林冠蓁強調，目前已責令業者於4/1前改善，期屆複查如仍不符規定，可分別依違反食安法第8條或第9條，依同法第44條或第48條處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰或新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

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關鍵字： 牛琅 溫體牛 急性腸胃炎

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