14歲男童體重飆89公斤！家長喊「胖些可愛」　醫示警恐3病上身

▲專家示警肥胖對兒童的危害巨大。（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

一名14歲男童身高170公分，體重卻達到89公斤，因高血壓住院治療，還發現了血脂異常、高尿酸血症等問題。醫師指出，家長對孩子體重過重並未警覺，甚至覺得「胖些更可愛」，但肥胖對兒童的危害巨大，可能導致高血壓、糖尿病等慢性疾病，還會影響到他們的運動能力和智力發展。

根據新華社報導，中國約有19%的6至17歲兒童和青少年正面臨超重和肥胖的挑戰，兒童肥胖可能引發諸多健康問題，如何為他們提供科學的減重方案，成為當前重要課題。

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北京兒童醫院臨床營養科主任醫師黃鴻眉指出，近期14歲的小明前來就診，他身高170公分，體重卻達89公斤，因高血壓住院治療，還伴隨血脂異常、高尿酸血症和葡萄糖耐受不良。

黃鴻眉說，許多家長對孩子體重過重並未警覺，甚至覺得胖點更可愛，直到出現肥胖相關疾病時才開始擔憂。

浙江大學醫學院附屬兒童醫院院長傅君芬強調，肥胖對兒童的危害巨大，可能導致高血壓、糖尿病等慢性疾病，還會影響到他們的運動能力和智力發展。

復旦大學附屬兒科醫院內分泌代謝科副主任醫師裴舟提醒，兒童與成年人的肥胖診斷標準不同，前者需考慮不同年齡和性別的特殊標準。而研究顯示，若肥胖在兒童期便開始，未來成為成年肥胖的比例甚高。裴舟呼籲，必須從源頭遏制肥胖，防止將來健康問題的累積。

專家認為，「飲食、運動、管理」是兒童減重的關鍵。黃鴻眉推薦「黃金餐盤法則」，即餐盤中應有一半非澱粉蔬菜，四分之一優質蛋白，四分之一全穀物。針對運動，黃鴻眉建議每周5天，每天1小時的鍛鍊，結合有氧運動、抗阻訓練和柔韌性活動。

