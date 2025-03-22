壓力會有體味！醫曝研究：皮膚會散發「炒韭菜」味道

▲研究發現，人在承受壓力時，皮膚會散發類似「炒韭菜」的氣味。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

你知道壓力會有味道嗎？最新研究發現，人在承受壓力時，皮膚會散發類似「炒韭菜」的氣味。醫師指出，這種特殊氣味由二甲基三硫化物與丙烯基硫醇構成，不僅容易引發周圍人群的焦慮與疲勞感，更被戲稱為職場「上班味道」科學印證。

醫師黃軒在臉書分享，最新研究發現，人在承受壓力時，皮膚會散發類似炒韭菜的氣味，日本研究團隊透過模擬面試實驗證實，受試者在緊張狀態下產生的皮膚氣味，與放鬆時截然不同。

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有趣的是，這種「壓力氣味」在運動流汗時並不會出現，顯示其與心理狀態直接相關。後續跨文化研究更發現，無論性別與國籍，人類在壓力下都會釋放相同類型的氣味分子。

為驗證壓力與氣味的關聯，研究人員也設計對照實驗，讓40位女性經歷「壓力面試」與「閱讀放鬆」兩種情境，並同步監測心率、皮質醇等生理指標，然後收集皮膚氣體進行專業嗅覺分析，接著開發氣味模型測試情緒影響，結果顯示，受試者在壓力情境下的皮膚氣體，會引發他人緊張與困惑等負面情緒，證實「壓力氣味」具有情緒傳染力。

黃軒說，這種氣味是自己聞不到，旁人才知道的壓力體味，壓力過了味道就解除了，所以下次當你聞到同事身上若有似無的「韭菜香」，不妨善意提醒對方該休息了。