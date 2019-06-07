癢爆！她「下體泡檸檬汁」抓到噴血…醫驚見腐爛白肉：是罕見癌症



▲婦人因下體搔癢靠偏方也沒用，竟抓到破皮流血。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／採訪報導

網路偏方千萬母湯！尤其對於肌膚敏感的部位或是器官，更是能避則避。一名50多歲阿姨因私密處癢癢，初期到診所拿藥塗抹效果不錯，後期反覆發作，她開始搜集各種偏方，利用鹽水、醋、檸檬汁等溶液清洗私密處，不洗還好、一洗差點鬧出人命，直到下體癢到爆，抓到破皮流血才就醫，切片一驗發現竟是佔婦科癌症僅1%的「外陰癌」，連醫師都驚呆。

收治個案的振興醫院婦產部醫師李偉浩在《醫師好辣》節目上分享，曾遇到一名50多歲阿姨，就醫主訴私密處癢了至少3年，初期接受診所藥膏治療，效果不錯，但後續症狀卻反覆發作「癢到受不了」，後來她自行到藥房買藥，但擦了半年後發現效果漸漸不彰，因此自作聰明上網搜集各種偏方，靠著稀釋鹽水、檸檬汁、白醋及不知名草藥清洗或「坐浴」以減少發癢，發現改善不了竟把「濃度越加越高」讓醫師超傻眼。



▲婦人私密處的肉變得白白爛爛的，連醫師都看傻。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

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李偉浩說，直到私密處癢到難受，且抓到破皮流血阿姨才肯就醫。替她內診時發現，除了紅腫滲血的外觀外，外陰還長了些硬塊，加上長期將下體「浸泡」在酸性溶液的關係，導致她傷口白白爛爛的，「看起來有點奇怪！」，再替她進行傷口清理及換藥後，也順勢切片檢查，沒想到竟驗出罕見「外陰癌症」。

李偉浩接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，婦人私密處搔癢除了黴菌、細菌感染外，與疾病本身也有關係。她罹患的「外陰癌」屬罕見的婦科癌症，僅佔婦科癌症約1%，發生原因被認為與誘發子宮頸癌的因子「人類乳突病毒」也有關。因外陰癌初期可能僅出現反覆搔癢症狀，因此有時難以區分，最後靠著將部分外陰及淋巴結切除，並做放射治療後持續追蹤，若有復發，除了重複開刀及放射治療外，還可能加入化療。

即便婦人已接受治療，但李偉浩也解釋，切除外陰及淋巴後，術後的傷口癒合較為困難，常常癒合不良而影響日後活動，也容易造成淋巴水腫的症狀。她得知情況嚴重，也很後悔自己當初誤用偏方，否則早期接受治療或許能避免遺憾發生。