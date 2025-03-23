「平板育兒」當心了！研究：每多看1小時近視風險增2成

▲專家提醒，兒童每增加1小時螢幕使用時間，就可能讓近視風險增加。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據統計，台灣人一天的螢幕使用時間高達7小時，名列全球第15名。現代父母也常見「平板育兒」，不過這種專屬於數位時代的教養方式，反而傷害視力健康，甚至影響發育與認知能力。研究發現，每增加1小時的螢幕使用時間，近視的風險就增加2成。

統計指出，台灣18～24歲者近視率已高達73%，近期一項研究發現，每增加1小時的螢幕使用時間，近視風險就會增加，若是超過4小時，近視更有可能急遽加深。

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中山醫學大學視光學系孫涵瑛副教授指出，尤其針對發育中的兒童，由於度數尚未固定，更有可能在其成長過程中持續增加度數，讓孩子演變成高度近視，成為近視併發症的高風險族群。

此外，美國國家醫學圖書館（NLM）也指出，如兒童過度使用螢幕，可能對於其感覺、動作、發展和學業成績等產生負面影響，如於早期發育時接觸螢幕，則可能導致晚年認知能力和學業成績下降，另外包含語言發展、情緒發展、肥胖、睡眠障礙、憂鬱和焦慮等，可能也與長時間使用螢幕有關，並阻礙兒童的社交和情緒能力發展。

孫涵瑛說，現代人對於智慧型裝置的高度黏著性，儼然成為視力及兒童發展的隱憂之一，因此家長對於兒童使用電子產品的時間需謹慎控制，除了讓眼睛充分休息，也要時刻留意近視度數的加深與否，避免「惡視力」悄悄找上門。

另外，近視率居高不下，許多民眾更因此對於眼鏡寸步不離，而近視後是否能看得清楚及舒適，關鍵在於度數正確、品質良好的鏡片。但根據近期醫療媒體針對台灣民眾視力保健行為的調查指出，高達8成的民眾曾在配新鏡片後，有頭暈、噁心等不適狀況發生。

孫涵瑛表示，配鏡不當確實有可能讓身體出現不適現象，像是度數不足導致眼睛看不清楚，不僅會危害視力，還可能進一步造成噁心、沒食慾、視覺模糊等症狀，因此建議民眾在配眼鏡時，要特別留意配戴狀況，之後若有任何配戴問題，一定要盡快尋求幫助。