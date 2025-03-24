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網傳喝「無糖綠+半糖紅」治咳有奇效　醫曝真相：恐害痰咳

牛蒡,牛蒡茶,茶。（圖／達志／示意圖）

▲網傳喝無糖綠和半糖紅可治咳嗽，醫師闢謠了。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近日網路盛傳「無糖綠茶+半糖紅茶」可以治療咳嗽，不少網友熱議有奇效，引發關注。對此，中醫師指出，綠茶確實有清熱解毒的作用，紅茶有溫胃散寒的作用，綠茶混紅茶在一定程度上有調和性味，形成「寒溫並用」的效果，或許有潛在作用，但並不是有療效，其中的糖分還可能滋生痰濕，反而會造成痰咳。

中醫師劉宗昇指出，在中醫古籍中，茶（多指未經發酵的綠茶類）被視為一種性寒、味苦的飲品，具有清熱除火、下氣消食、利水滲濕及醒神安魂的效果，古籍應用例證如《千金方》中提到，以茶湯解暑熱或可搭配藥物治療熱毒瘡瘍，反映了綠茶清熱解毒的實用性。

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而紅茶因發酵而性轉溫，在古籍中無直接記載，但可根據茶的加工變化與中醫理論推衍其功效，根據中醫的性味歸經觀點，紅茶味甘、微苦，性溫，入脾、胃、心經，對人體的調理作用主要體現在溫補和促進循環方面，包含溫胃散寒、助消化、活血化瘀、提神益思及養生調補等作用。

至於「溫無糖綠茶和半糖紅茶」混合治療咳嗽的說法，劉宗昇表示，在中醫看法上，綠茶混紅茶在一定程度上有調和性味，形成「寒溫並用」的效果，或許有潛在作用，如綠茶能清肺熱、化痰，紅茶有溫脾胃、助氣化，在適合寒熱錯雜或痰熱初轉寒證的咳嗽，但治療效果有一定的局限性，這種組合缺乏針對性，且糖分可能滋生痰濕，反而會造成痰咳，寒溫對沖也可能降低整體療效。

劉宗昇提醒，「無糖綠茶+半糖紅茶」並非治療咳嗽的理想組合，因其性味衝突，難以針對特定證型發揮療效，中醫治咳強調辨證論治，咳嗽可再細分為風寒咳嗽、風熱咳嗽、痰濕咳嗽、陰虛咳嗽等多種類型，患者所處環境、個人體質、症狀皆不相同，用方及用藥也會不一樣，若有咳嗽問題，還是要到專業且合格的醫療院所就診。

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關鍵字： 中醫健康 咳嗽 手搖飲 半糖紅 無糖綠

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