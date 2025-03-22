婦科醫：「3種經痛」快就醫！伴隨症狀曝光

▲嚴重經痛可能與婦科疾病：子宮內膜異位症、多囊性卵巢症候群及子宮肌瘤有關。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／華人健康網

許多女性常見「為什麼每次月經來都會經痛，而且好痛？月經為什麼永遠都不準時來？」的困擾。面對這些困擾與疑惑，婦產科張瑜芹醫師表示，子宮內膜剝落時會釋放前列腺素，導致子宮收縮的痙攣，不會經痛的人是幸運兒，而經痛也通常不會有大問題，但如果每次都痛到受不了，或是非吃止痛藥不可，就要小心是否有隱藏疾病。

持續經痛隱藏的6大元凶

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如果持續月經失調或是經痛到影響到日常生活，不吃止痛藥沒辦法解決，可能是什麼原因？張瑜芹醫師以下分析其中隱藏的6大元凶：

子宮內膜異位症：

子宮內膜異位症是引起經痛的一個常見原因，這是指子宮內膜組織生長在子宮以外的位置，例如卵巢、腹腔等處。每次月經來臨時，這些異位的組織也會像正常子宮內膜一樣脫落，但無法順利排出，造成劇烈疼痛。張瑜芹醫師提醒，如果經痛嚴重到需要頻繁服用止痛藥，或是伴隨經量過多，務必及早尋求醫師協助。

荷爾蒙失調：

月經的正常運行由荷爾蒙（如雌激素與黃體素）共同協調。如果荷爾蒙分泌不平衡，可能導致月經不規律，甚至出現經痛或經血量異常的情況。像是壓力過大、睡眠不足、不健康的飲食，甚至是過度運動，都有可能造成荷爾蒙失調。所以，要記得保持規律的生活作息與均衡飲食。

多囊性卵巢症候群：

多囊性卵巢症候群是一種常見的內分泌疾病，會導致月經失調甚至停經。這種情況通常伴隨其他症狀，如體重增加、臉上多毛或痤瘡問題。這會影響卵巢的正常排卵功能，導致月經週期不穩定。如果懷疑自己有這種情況，建議要盡快就醫檢查。

子宮肌瘤：

子宮肌瘤是女性生殖器官中最常見的良性腫瘤，一個典型的症狀是經痛與月經量過多。肌瘤的大小和位置會影響症狀的嚴重程度，一些女性甚至可能因失血過多導致貧血。張瑜芹醫師建議，要定期做婦產科檢查（如超音波檢查）可及早發現子宮肌瘤，並選擇適合的治療方式。

壓力與情緒因素：

壓力與情緒波動，也是造成經痛與月經失調的重要原因之一。當你面臨長期壓力或情緒緊張時，體內的壓力荷爾蒙（如皮質醇）會影響月經的正常運行。張瑜芹醫師建議，可以試著每天花點時間進行深呼吸、冥想或做自己喜歡的事情。

過度減重或體重過輕：

體脂肪過低可能會影響荷爾蒙的分泌，導致月經失調或停經。特別是採取極端節食方式的女性，更容易出現月經異常問題。所以，張瑜芹醫師提醒，健康的減重方式應該是漸進的，並避免犧牲營養平衡。

本文經授權轉自：華人健康網《每次經痛都好痛？月經永遠都不準時來？張瑜芹醫師：持續經痛隱藏的6大元凶》

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