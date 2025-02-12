ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

醫染諾羅「1天狂拉10次」！教腸胃炎吃什麼：別再碰吐司稀飯了

上廁所,便祕,便秘,尿尿,馬桶,脫褲子。（示意圖／記者林緯平攝）

▲近期諾羅疫情再起，不少人上吐下瀉，苦不堪言。（示意圖／記者林緯平攝）

記者李佳蓉／綜合報導

根據疾管署公布最新統計，上周腹瀉門急診就診人次衝破30萬，創下10年來新高；群聚方面，過去4周共有398起，其中98.6%檢出為諾羅病毒。擁有「一人得到，全家分享」極強傳染力的諾羅病毒，讓許多人叫苦連天。曾不幸中鏢、一天狂拉10次的兒科醫師傑登衛教腸胃炎「吃對食物好得快」，勸大家別再吃白吐司和稀飯了。

兒科醫師傑登於去年9月曾感染諾羅病毒，發燒加上一天劇烈腹瀉10次，哀號「整個人黏在馬桶上」。他說，諾羅病毒的潛伏期一般為24～48小時，其症狀五花八門，包括噁心、嘔吐、腹部絞痛、腹瀉（以水瀉不帶血為主）、頭痛、肌肉痠痛、倦怠及發燒（約一半患者會發燒）。而根據衛福部指引，多數感染者在2～3天內能完全康復，有些人症狀恐持續到10天，但大多不會留下長期後遺症。

[廣告]請繼續往下閱讀...

傑登指出，諾羅病毒的傳染途徑為患者的嘔吐物、排泄物及嘔吐或排泄時產生的飛沫，因此提醒大家要注意勤洗手、用稀釋漂白水消毒被污染過的物體表面，並且避免生食。

若不慎得到腸胃炎可以吃什麼？傑登說明，過去腸胃炎都建議要空腹別進食，但研究發現，在不嘔吐且肚子不痛時應盡早開始嘗試進食，透過正確的飲食可幫助腸胃更快恢復，並減少不適感。他也提醒「別只吃白吐司、白粥」，這些過往建議攝取的食物，事實上營養非常不均衡，反而拖慢恢復速度

▼醫師娘特地準備的「腹瀉營養餐」，有水煎雞胸肉、馬鈴薯、小黃瓜、洋蔥和蛋。（圖／傑登醫師授權提供）

▲▼醫慘中鏢「1天狂瀉10次」！曝腸胃炎飲食：別再吃吐司和稀飯了。（圖／傑登醫師授權提供）

傑登也分享感染病毒性腸胃炎的5大飲食建議：

​1.適量的蛋白質

蛋白質是修復受損腸黏膜和增強免疫力的重要來源，選擇容易消化的低脂肪蛋白質食材，例如水煮蛋、白肉雞肉（去皮）、魚類（清蒸或水煮）。

2.低纖維的食物

纖維對於平時的消化健康很重要，但腸胃炎期間應避免過多的纖維攝取，建議選擇「低纖維」的食物以減少腸胃負擔，例如白米飯、馬鈴薯、燕麥粥或水煮蔬菜（如胡蘿蔔、小黃瓜、南瓜）。

3.足夠的液體

腹瀉和嘔吐會導致體內大量失水，喝溫水或口服電解水來幫助補充電解質。

4.少量多餐

避免一次吃太多，讓身體有足夠時間消化和吸收。

5.避免高糖分、乳製品、油膩和辛辣食物

以上食物都容易對腸胃產生刺激，因此在腸胃炎期間應完全避免，以防止惡化症狀。

▼稀釋漂白水消毒液怎麼泡？醫師一張圖秒懂。（圖／傑登醫師授權提供）

▲▼2病毒大流行「酒精消毒沒用」！　醫示警：一人得到全家分享。（圖／傑登醫師授權提供）

更完整資訊：Dr. Jaden 傑登醫師的保健室

關鍵字： 諾羅病毒 傑登醫師 醫藥新聞 飲食 腸胃炎 白吐司 稀飯 嘔吐 腹瀉 發燒 疾管署 疫情

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

吃巧克力不怕胖有技巧！營養師推「1款」還有益心血管健康

B肝+代謝異常增死亡風險！台大研究意外揭「單純脂肪肝」有好處

別以為只是小感冒！醫示警「肺阻塞」5風險：平地行走就喘小心

肚子胖比全身胖更致命！　死亡風險比同重量增3成

7旬翁天冷泡湯心肌炎昏厥險送命　醫師：2族群應結伴

乾冷、濕冷差在哪？氣象署：陽光會騙人　保暖關鍵看「1指標」

增購10萬劑公費流感疫苗定案！台灣東洋供貨　採購金額1270.5萬元

年後復工體重大飆升？專家破解減重關鍵快筆記！

免疫失控！男童流感「壞死性腦病變」逝　醫嘆：吞噬了大腦

醫染諾羅「1天狂拉10次」！教腸胃炎吃什麼：別再碰吐司稀飯了

讀者迴響

回到最上面