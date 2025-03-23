玉山2山友死亡！醫曝「墜落」恐是高山症不自知　出發前1方式自測

▲玉山有兩名山友墜谷遭雪埋，搜救人員尋獲時已無生命跡象。（圖／民眾提供）

記者趙于婷／台北報導

玉山昨（22）日傳出山難事件，1男1女墜谷約380公尺深，搜救隊員今搜救到兩人均已無生命跡象。醫師指出，這種墜落的山難，通常存活機率很小，其實要特別留意很多山難事件是墜落，很大一部分可能是已有高山症，走路走不穩，但沒及時發現，進而發生憾事。他建議出發前可透過「1方式」自我測試是否有高山症跡象。

針對該起山難，高山症專家、高峰診所院長高偉峰受訪指出，墜落最大的致死原因還是外傷，存活機率很小，如果是失溫，大概還能撐3小時。高偉峰提醒，此案要注意是不是高山症，因為除了積雪會滑之外，高山症也會導致走路不穩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高偉峰說，高山症的中度症狀會嘔吐、頭痛，這比較容易察覺，若是早期症狀，可能不會在第一時間發現，如果貿然出發登山，就可能會導致意外發生。

出發前該如何預警？高偉峰建議，可用「腳跟」對「腳尖」直線走6步，如果身體不會搖晃，腳步穩定就是正常，若腳步可以踩穩，但身體搖晃，就可能是早期腦水腫跡象，果怎麼走都對不齊，甚至腳會跨出直線，通常腦水腫就比較嚴重，不要貿然出發登山。

高偉峰提醒，除了時刻留意是否有高山症症狀，在冬天下雪登山時，冰爪和冰攀要做好準備，登山時腳下一定要帶有冰爪，尤其在走路時，要留意新下的雪，如果不小心踩到，沒踩穩腳就會陷進去，增加山難風險。

回顧這起事件，1男1女攀登主峰及北峰時，疑不慎從主北峰叉路口「魔王坡」墜谷約380公尺深，搜救人員透過空中勘察發現兩名山友的身影，但由於山壁陡峭且部分身體被雪覆蓋，暫無法立即救援。搜救隊員今一早出動救援，費時3個多小時於11時許接觸到2人，但均已無生命跡象，目前持續向上搬運，擬至平坦處再由空勤直升機吊掛下山。