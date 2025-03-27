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防中風不再用「老鼠藥」！名醫揭新型抗凝血劑優勢：免頻繁監測

▲▼東森栢馥健康講座陳適安院長,陳適安 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森栢馥健康講座邀請陳適安擔任主講人。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者邱俊吉／台北報導

《ETtoday健康雲》與東森栢馥全健康會館舉辦第5場大師健康講座，邀請心臟科權威、台中榮民總醫院名譽院長陳適安醫師擔任主講人，他提到，抗凝血劑本用於滅鼠，後用於預防心房顫動患者發生血栓、中風，但易造成出血，所幸近年陸續有新型抗凝血劑上市，出血問題獲改善，故抗凝血劑現仍為預防心房顫動引起中風的重要武器。

陳適安表示，以往的抗凝血劑主要是俗稱老鼠藥的華法林，其可透過抑制凝血功能，造成鼠隻出血、死亡，而用於人身上，雖可有效防止血栓，卻恐引起嚴重出血，病人必須經常監測凝血功能，使用不便。

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近年來，新型抗凝血劑已顯著降低出血風險，不僅安全性高，且無需頻繁監測凝血功能，目前市面上主要有4種選擇，大幅提升患者使用便利性及安全性。

陳適安也說，新型抗凝血劑每日藥費約在60到80元左右，符合特定條件的病人、例如超過65歲且具備2種或以上中風風險因子，都可獲健保挹注，降低經濟負擔。

此外，陳適安提醒，若是裝有心臟支架的患者，治療需求與一般心房顫動的病人不同，其需服用保栓通或阿斯匹靈，而非一般抗凝血劑，應特別注意區分。

陳適安指出，抗凝血劑有助降低中風機率，但仍有出血可能性，故服用期間應避免嚴重撞擊或受傷，若需進行手術或牙科治療，應提前與醫生討論停藥計畫，通常新型抗凝血劑只需停藥2天即可，呼籲患者及家屬必須和醫師保持良好溝通，依照醫囑用藥，以兼顧療效與安全性。

▲▼東森栢馥健康講座陳適安院長,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲參加東森栢馥健康講座的會員對於陳適安的演講反應熱烈。

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關鍵字： 健康 抗凝血劑 心臟健康 陳適安 中風

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