ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

大腸癌早期無感　醫示警「7徵兆」：有症狀都已中晚期

大腸,大腸癌,大腸癌篩檢。（圖／達志／示意圖）

▲醫師提醒，有排便困擾的民眾，要進一步檢查。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

大腸癌是10大癌症發生人數第2名，平均每天有44人罹患大腸癌。醫師提醒，大腸癌早期並無症狀，門診中遇到有明顯症狀而來的病人，都已經是中晚期大腸癌，建議日常可多留意7大徵兆。

依據國健署癌症登記資料顯示，110年大腸癌新診斷個案有1萬6,238人，發生率為每十萬人38.4人，且近9成的個案是發生在50歲以上的民眾。根據衛福部112年死因統計有6,791人死於大腸癌，為降低大腸癌發生率及死亡率，規律且及早接受糞便潛血篩檢與大腸鏡檢查是很重要的關鍵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近年國內與國外的醫學統計數字上看到大腸癌有年輕化趨勢，統計顯示全國45∼49歲大腸癌發生率由2010年每十萬人40.63人上升至2021年48.18人。台北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌指出，最可怕的是，大腸癌早期並無症狀，在門診中遇到有明顯症狀而來的病人，檢查後常常都已經是中晚期大腸癌，治療起來複雜且困難。

謝文斌說，大腸癌是可以藉由定期接受篩檢而早期發現並治療的一種疾病，根據統計，早期的大腸癌如果妥善治療，存活率高達90%以上，相反的，如果大腸癌進展至第四期才診斷出來，5年存活率只剩15至16%，根據歐美國家經驗，每1至2年接受糞便潛血篩檢約可下降18至33%的大腸癌死亡率。

大腸癌常見症狀包括「大便中有血或黏液、排便習慣改變（一下子腹瀉，一下子便秘）、大便變細小、經常性腹瀉或便秘、體重減輕、貧血、裡急後重（排便排不乾淨）」，風險因子包含「肥胖、缺乏運動、抽菸以及大腸直腸癌家族史」等。

謝文斌提醒，日常要多吃蔬菜水果，少吃肉類及高油脂食物，並且規律運動，還要定期篩檢「糞便潛血檢查」及「大腸鏡檢查」，國健署自114年1月1日起，提供45至74歲民眾及40至44歲且其父母、兄弟姐妹、子女曾患有大腸癌民眾，每2年1次免費糞便潛血檢查服務，如果糞便潛血檢查呈陽性時，應進一步接受大腸鏡檢查。

13尊千萬 #青銅佛像 遭竊 2賊賣20萬！警72小時救回

關鍵字： 大腸癌 便秘 腸癌

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

心臟醫學權威陳適安「東森栢馥」開講　分享心律不整預防與治療

大腸癌早期無感　醫示警「7徵兆」：有症狀都已中晚期

幼兒園成「病毒交換所」問題在通風　台大公衛提解方：周休三日

不想提早衰老！醫師點名「加速端粒縮短」的5大壞習慣

驗出蘇丹紅有毒！還要員工把庫存賣光　長谷農產負責人起訴

柯文哲「血尿＋嘔吐」疑急性腎損傷　醫曝2種可能原因

重症肌無力讓「抬不起頭」　血漿置換術+切除胸腺助改善

每年近千人遭毒蛇咬傷　疾管署揭防範原則：4月到8月最高峰

心房顫動恐引起中風　陳適安揭「爆發率公式」：8因素風險高

清冠一號救命總統也喊讚　一般人想備藥卻未必容易

讀者迴響

回到最上面