大腸癌早期無感　醫示警「7徵兆」：有症狀都已中晚期

▲醫師提醒，有排便困擾的民眾，要進一步檢查。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

大腸癌是10大癌症發生人數第2名，平均每天有44人罹患大腸癌。醫師提醒，大腸癌早期並無症狀，門診中遇到有明顯症狀而來的病人，都已經是中晚期大腸癌，建議日常可多留意7大徵兆。

依據國健署癌症登記資料顯示，110年大腸癌新診斷個案有1萬6,238人，發生率為每十萬人38.4人，且近9成的個案是發生在50歲以上的民眾。根據衛福部112年死因統計有6,791人死於大腸癌，為降低大腸癌發生率及死亡率，規律且及早接受糞便潛血篩檢與大腸鏡檢查是很重要的關鍵。

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近年國內與國外的醫學統計數字上看到大腸癌有年輕化趨勢，統計顯示全國45∼49歲大腸癌發生率由2010年每十萬人40.63人上升至2021年48.18人。台北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌指出，最可怕的是，大腸癌早期並無症狀，在門診中遇到有明顯症狀而來的病人，檢查後常常都已經是中晚期大腸癌，治療起來複雜且困難。

謝文斌說，大腸癌是可以藉由定期接受篩檢而早期發現並治療的一種疾病，根據統計，早期的大腸癌如果妥善治療，存活率高達90%以上，相反的，如果大腸癌進展至第四期才診斷出來，5年存活率只剩15至16%，根據歐美國家經驗，每1至2年接受糞便潛血篩檢約可下降18至33%的大腸癌死亡率。

大腸癌常見症狀包括「大便中有血或黏液、排便習慣改變（一下子腹瀉，一下子便秘）、大便變細小、經常性腹瀉或便秘、體重減輕、貧血、裡急後重（排便排不乾淨）」，風險因子包含「肥胖、缺乏運動、抽菸以及大腸直腸癌家族史」等。

謝文斌提醒，日常要多吃蔬菜水果，少吃肉類及高油脂食物，並且規律運動，還要定期篩檢「糞便潛血檢查」及「大腸鏡檢查」，國健署自114年1月1日起，提供45至74歲民眾及40至44歲且其父母、兄弟姐妹、子女曾患有大腸癌民眾，每2年1次免費糞便潛血檢查服務，如果糞便潛血檢查呈陽性時，應進一步接受大腸鏡檢查。