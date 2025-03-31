3家小學生、6成青少年晚上不睡覺狂滑手機！研究：有害心理健康

▲研究顯示，夜間使用手機會對心理健康產生負面影響。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據一篇發表於《青少年(Adolescents)》期刊的研究指出，夜間使用手機不僅剝奪了孩子的睡眠時間，也對他們的心理健康產生負面影響，尤其是曾遭受網路霸凌的孩子。研究顯示，約34%的小學生及超過60%的青少年，在晚上該睡覺的時間使用手機。

該研究由南澳大學研究中心所進行，研究者以53,734名年齡介於7-19歲的學生為對象，了解他們的睡眠與夜間（應該在睡覺的時間）使用手機的習慣，以及遭受網路霸凌的經驗和壓力水平之間的關係。

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研究顯示，約34%的小學生及超過60%的青少年，在晚上該睡覺的時間使用手機；夜間使用手機的頻率和每晚睡眠時間少於8小時的情況在青春期早期達到尖峰，且在年輕女孩中更為明顯。研究也發現，遭受網路霸凌的參與者，近75％承認整晚都會查看手機，而未遭受網路霸凌的參與者只有不到一半表示晚上有使用手機。

宇寧身心診所院長吳佑佑表示，許多研究已證實，過度使用網路和3C產品與睡眠影響密切相關，當孩子夜裡醒過來看手機，受到強光和藍光刺激可能導致失眠，或干擾他們的睡眠周期，進而對睡眠和生活造成影響。

吳佑佑進一步說明，半夜使用手機或高度依賴手機的孩子，暴露在網路霸凌情境的風險較高，通常我們在網路發布訊息後，會查看是否有人看到，別人怎麼回應，以及如何回覆他人的回應，越頻繁使用，越容易依賴網路，若選擇公開發表內容，未限定觀看對象，後續失控的言論與網路霸凌事件發生的風險將提升。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，使用手機透過社群互動、紀錄生活已是常態，當看到有些回應和想像的不同時，自然會擔心、想回覆，而「思考」本身很難關機，所以容易干擾睡眠，建議父母可透過以下三點幫助孩子建立健康的手機使用習慣。

一、說明而有共識：

跟孩子說明不睡覺玩手機的缺點，像是會吸引晚睡的人線上聊天、玩遊戲，常因此不好意思提早休息，可教孩子練習拒絕，或告知對方要先下線。

二、增強給予獎勵：

父母以孩子喜歡的事物作為獎勵，當孩子在約定的時間休息就能夠獲得，時間拉長就會變成一種習慣。

三、從小目標開始：

用手機對孩子來說可能是種紓壓，避免讓孩子產生剝奪感與抗拒感，可利用漸進式的目標設定，幫助他們克服覺得很難的心理障礙，例如從睡覺時間提早十分鐘開始，逐步接近最終目標，較容易與孩子取得共識。