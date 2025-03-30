吃五穀粉當早餐養生藏陷阱　醫揭1特性「血糖狂飆升」

▲五穀粉當早餐致血糖飆升。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

73歲陳先生有心臟病、高血脂、糖尿病前期病史，長期服藥控制穩定，然而過去一年卻糖化血色素持續上升，從5.8一路上升到6.3，就醫才發現飲食出現大問題，每天早上飲用沖泡五穀粉作為早餐，因為其精細研磨的形式容易被人體吸收，是讓他血糖飆升、波動不穩的原因，後續經三個月的用藥與飲食調整，體重與血糖順利降下來。

收治個案的台南市立醫院家醫科醫師盧泰潤指出，陳先生身高165公分，體重82公斤，BMI指數為30.12，屬中度肥胖。飲食內容澱粉含量高、蛋白質少，更重要的是每天早上飲用沖泡五穀粉作為早餐，而五穀粉其精細研磨的形式容易被人體吸收，會導致血糖迅速上升，是引起血糖波動的重要原因。

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▲台南市立醫院家醫科醫師盧泰潤。（圖／台南市立醫院提供）

盧泰潤表示，個案透過飲食調整搭配自費口服減重藥治療，經三個月後體重減至75公斤，糖化血色素下降至5.9，決定先暫停減重藥。六個月後再次門診追蹤，體重雖然微幅上升至76公斤，糖化血色素仍維持5.9，後續將視追蹤情況再決定是否加回口服減重藥。

過去民眾對減重藥有諸多疑慮，擔心得到了外貌卻所失去了健康，盧泰潤說明，這是因為當時未有安全且有效的減重藥問世，近年醫學在減重領域出現突破性發展，許多安全性高減重藥先後問世，且服藥期間協助個案建立正確的飲食觀念，即使停藥後會食慾上升，但個案若能繼續維持相同的飲食方式，甚至養成運動習慣，有可能不會復胖或只會微幅復胖。

盧泰潤提醒，肥胖與慢性病息息相關，民眾若有體重管理需求，應尋求專業醫師評估，透過個人化的治療計畫，安全有效地達成健康目標。