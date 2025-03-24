潛伏結核感染恐害肺癌！疾管署「限額萬人」免費檢驗治療　

▲疾管署呼籲，有結核病接觸史要及早參與篩檢。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

今（24）日是「世界結核病日」，疾管署今表示，今起到5月24日止，過去曾經有結核病接觸史的民眾，有機會免費LTBI檢驗，也提醒如有檢驗陽性的民眾記得與公衛人員聯絡，該項檢驗費市價約3,000元，治療藥物市價約 7,000元，等於現省萬元，人數限10,324名，另此期間接受LTBI檢驗與治療的接觸者可參加抽獎活動。

我國2024年結核病新案發生率預估為每10萬人口27例（6,222人），相較2005年每10萬人口73例（16,472人），累積降幅達63%。值得關注的是，結核菌在體內沉睡，未發病前不具傳染，但後可能因免疫不好有5~10%發病的機會。

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疾管署署長莊人祥表示，除發現及治療結核病病人外，近年更積極推動風險族群LTBI檢驗與治療，在感染結核菌但未發病前給予積極治療，提供9成以上保護力預防未來發病成為結核病，促使結核病的發生有效降低，2024年共計提供115,547人LTBI檢驗服務，檢驗陽性者有13,791人加入LTBI治療。

中華民國防癆協會余明治理事長表示，當有「咳嗽超過2週、胸痛、體重減輕、發燒」等疑似結核病症狀，或胸部X光檢查結果異常，要立即就醫檢查，若確診結核病一定要接受完整治療，依照醫師開立的治療處方規則服藥，結核病是可以治癒的。

台灣結核暨肺部疾病醫學會王振源理事長也提醒，LTBI代表體內已經感染結核菌，若沒治療未來可能會發病成為結核病，研究也顯示，發生肺癌機率也比較高，因此必須把握在潛伏時就治療，讓它沒有機會傷害肺功能；像是結核病人的接觸者、免疫功能不佳者、山地原鄉民眾、照護機構住民，有糖尿病、洗腎、慢性阻塞性肺病的具共病者等更應留意。