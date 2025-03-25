9歲女「媽媽！我耳朵有東西」　醫夾出一看嚇到

▲醫師夾出一個「半公分大小的泡棉球」。（圖／翻攝「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

小兒科醫師巫漢盟分享，一名9歲妹妹說，「媽媽，我耳朵裡有東西。」結果醫師夾出一個半公分大小的泡棉球，「讓我嚇了一跳」。醫師表示，請提醒孩子，任何物品都不能往身體的凹洞處塞。

巫漢盟24日在「阿包醫生陪你養寶包」臉書說，他在看診過程不時要檢查孩子耳朵，因當好幾年的小兒科醫師，所以各式各樣耳屎都見過，連小瓢蟲和蟑螂也看過，當然還有一些很特別的異物也曾發現，例如香香豆、小玩具。

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「但這次的結果還是讓我嚇了一跳」，巫漢盟指出，一名媽媽帶9歲女孩來看診，媽媽說妹妹前陣子說，她左邊的耳朵裡有個東西，可能是棉花球，但她沒有耳朵痛，也沒有聽不清楚的狀況。

巫漢盟提到，媽媽聽到只是一笑置之，因聽起來有點無厘頭，以為女兒在開玩笑，所以一開始並沒有帶去看診；只是這幾天女兒又再次提起這件事，媽媽決定自己先幫她檢查看看，由於沒有合適器具，但隱約有看到耳道中有個鼓起物，所以才決定來看診。

巫漢盟表示，他檢查後發現兩耳比較起來，左耳耳道視野比較小，但還看得到耳膜，那個鼓起物真的在很深很深位置，小心翼翼用小鑷子碰觸那個鼓起物，「咦！好像有彈性？接著一夾....夾出了一個半公分大小的泡棉球！上面還裹著一些耳屎。」

巫漢盟說，他再次檢查耳道，還好裡面沒有傷口、紅腫或發炎，接著問妹妹「妳有印象什麼時候塞進去的嗎？」妹妹回答，「我沒有塞進去！但我有印象去年看過這種小球...」

巫漢盟心想，「不是自己塞的，難道是別人塞進去的？還是不小心跑進去的？」他認為，關於這件事如何發生或許已不可考，但他覺得這位媽媽很棒，因她在看到異物後的第一時間沒有斥責孩子，也還好媽媽願意相信孩子的話，不然這個東西再放下去，何時會造成傷害就不知道了！

巫漢盟提到，請提醒孩子，任何物品都不能往身體的凹洞處塞；如果孩子反映身體有異物塞入，請先冷靜釐清，相信他的話。