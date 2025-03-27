ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

亞亞遭控「用小孩情勒台灣人」　衛福部：別拿兒童當統戰工具

▲▼衛福部政務次長呂建德針對3名主管人員霸凌案調查說明。（圖／記者李毓康攝）

▲衛福部政務次長呂建德。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

近期3名陸配網紅因武統言論，被限期離境，其中「亞亞」劉振亞被廢除依親居留許可，已自行離境，但有民團認為，依聯合國「兒童權利公約」，子女有不與父母分離的權利。對此，衛福部次長呂建德今回應，有關如何保障陸配子女權利，會依照陸委會規定執行，但絕不能以暴力推翻民主，更不能利用兒童，作為統戰工具。

陸配網紅「亞亞」劉振亞因涉嫌在網路上發表武統言論，遭移民署撤銷居留許可、限期離境，網友也翻出相關影片質疑她對小孩洗腦、用小孩情勒台灣人。亞亞已於25日晚間離境，她在出境前依依不捨擁抱丈夫以及孩子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據統計，台灣在1987年兩岸開放通婚，目前有超過30萬個陸配家庭。針對陸配網紅被限期離境，中華人權協會25日發出聲明，強調「陸配人權也是台灣人權」，根據《公民與政治權利國際公約》與《兒童權利公約》，政府不應以其言論剝奪居留權，而是應優先考量兒童「不與父母分離」的權利。

呂建德上午出席立法院社福及衛環委員會，就少子女化及托育議題備詢，他在會前受訪時被問及「如何保障陸配子女權利？」他表示，會依照陸委會相關規定辦理，但民眾如何做政治主張，是言論自由範圍，不過絕不能以暴力推翻民主，更不能利用兒童，作為統戰工具。

台中鬧區商場外砍人！　鐵鋸丟花圃躲廁所被逮

關鍵字： 陸配 武統言論 亞亞

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

心臟醫學權威陳適安「東森栢馥」開講　分享心律不整預防與治療

大腸癌早期無感　醫示警「7徵兆」：有症狀都已中晚期

幼兒園成「病毒交換所」問題在通風　台大公衛提解方：周休三日

不想提早衰老！醫師點名「加速端粒縮短」的5大壞習慣

驗出蘇丹紅有毒！還要員工把庫存賣光　長谷農產負責人起訴

柯文哲「血尿＋嘔吐」疑急性腎損傷　醫曝2種可能原因

重症肌無力讓「抬不起頭」　血漿置換術+切除胸腺助改善

每年近千人遭毒蛇咬傷　疾管署揭防範原則：4月到8月最高峰

心房顫動恐引起中風　陳適安揭「爆發率公式」：8因素風險高

清冠一號救命總統也喊讚　一般人想備藥卻未必容易

讀者迴響

回到最上面