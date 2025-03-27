亞亞遭控「用小孩情勒台灣人」　衛福部：別拿兒童當統戰工具

▲衛福部政務次長呂建德。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

近期3名陸配網紅因武統言論，被限期離境，其中「亞亞」劉振亞被廢除依親居留許可，已自行離境，但有民團認為，依聯合國「兒童權利公約」，子女有不與父母分離的權利。對此，衛福部次長呂建德今回應，有關如何保障陸配子女權利，會依照陸委會規定執行，但絕不能以暴力推翻民主，更不能利用兒童，作為統戰工具。

陸配網紅「亞亞」劉振亞因涉嫌在網路上發表武統言論，遭移民署撤銷居留許可、限期離境，網友也翻出相關影片質疑她對小孩洗腦、用小孩情勒台灣人。亞亞已於25日晚間離境，她在出境前依依不捨擁抱丈夫以及孩子。

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根據統計，台灣在1987年兩岸開放通婚，目前有超過30萬個陸配家庭。針對陸配網紅被限期離境，中華人權協會25日發出聲明，強調「陸配人權也是台灣人權」，根據《公民與政治權利國際公約》與《兒童權利公約》，政府不應以其言論剝奪居留權，而是應優先考量兒童「不與父母分離」的權利。

呂建德上午出席立法院社福及衛環委員會，就少子女化及托育議題備詢，他在會前受訪時被問及「如何保障陸配子女權利？」他表示，會依照陸委會相關規定辦理，但民眾如何做政治主張，是言論自由範圍，不過絕不能以暴力推翻民主，更不能利用兒童，作為統戰工具。