五十肩和年紀沒有絕對關係！醫曝致病原因　妙招分享緩解疼痛

▲醫療團隊進入文健站向社區長者說明五十肩致病原因和預防，同時傳授妙招緩解疼痛。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升社區長者健康意識，衛生福利部玉里醫院積極媒合玉里鎮193縣及富里鄉共11個文健站推動社區衛教，114年度規劃19場衛教活動，結合院內醫師、護理師、職能治療師、心理師、社工師、營養師及藥師等多位專業人力，深入社區傳遞實用健康知識，守護長者身心健康。

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玉里醫院設計的衛教課程內容多元有趣，本次團隊抵達萬寧文健站，近距離與民眾互動甚歡，根據長者需求與常見問題設計，包括護理衛教、用藥指導、營養建議、高齡戒菸、預防跌倒、失智預防、牙口保健、安寧緩和等。活動當日也安排社區復健學員現場協助報到、發放衛教小禮物，促進社區互動參與感及連結。

社區民眾高齡多，隨著年齡增長，許多長者都有感開始感受到肩部僵硬、疼痛甚至影響日常生活，50肩（沾黏性肩關節囊炎）成為常見的困擾。玉醫職能治療科禚昌麟物理治療師主講《50肩預防專題講座》長者學習保養妙招。針對50肩的成因、症狀、錯誤姿勢進行說明，並現場示範肌肉伸展運動，帶領長者實際操作，幫助大家掌握正確的肩部保健方式。

禚昌麟治療師說明，50肩與日常生活習慣密切相關，像是長時間使用單側手臂、維持固定姿勢或姿勢不良，皆可能導致肩關節沾黏。他強調，透過適當的伸展與肌力訓練，不但可減緩疼痛，也能避免關節活動度惡化。課程中他也帶領長者實際操作，教導簡單、易執行的伸展運動。

65歲的林阿姨分享：「以前肩膀痛都以為是年紀大了沒辦法，今天學到很多簡單的運動，才知道自己有很多姿勢不對，以後會多注意。」70歲的張伯伯則說：「原本以為肩膀疼痛只能忍耐，沒想到只要常做簡單的運動，就能減輕不適，真的很受用。」王媽媽開心表示：「活動很棒，不但學到東西，還能和朋友一起動一動，精神都變好了！」

玉里醫院期望藉由社區衛教，將專業醫療資源帶進偏鄉，協助長者建立正確健康觀念與生活習慣，延緩老化、提升生活品質。未來將持續擴大推動社區衛教計畫，以實際行動守護在地長者的健康與尊嚴。