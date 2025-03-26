喝水也會胖的女子瘦了18公斤　醫破除減重迷思公開秘訣

圖文／NOW健康

45歲的小唯多年來飽受體重困擾，嘗試多種方法皆無效。為了重拾健康，陪伴孩子，她尋求長安醫院減重特診協助。透過個人化飲食與科學減重，9個月內成功減重18.4公斤，腰圍減少16公分，重獲自信。

喝水也胖？醫破解減重迷思 不必痛苦節食

小唯一直為體重問題所困，年輕時赴美留學並在當地生活多年，體態在當地屬於中等水平。嘗試過168間歇性斷食、節食、運動，甚至成藥輔助，卻總是徒勞無功，還帶來心悸、無力、疲憊等副作用。

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小唯無奈地說：「我覺得自己是『喝水也會胖』的體質，看到別人輕鬆瘦下來，心裡真的很挫敗。」直到前往長安醫院「減重特診」求助，減重之路才出現了轉機。

長安醫院家醫科彭馨儀醫師表示，真正有效的減重不是簡單的少吃多動，而是結合「靈活飲食」與「科學藥物」，根據個人生活習慣與偏好量身定制可持續的方案。與傳統減重不同，小唯的療程不硬性限制食物，而是從外食、聚餐到點心等實用情境中，讓她選擇感興趣的主題逐步調整。搭配藥物輔助，她得以舒適地改變飲食習慣，告別過去水煮餐的痛苦。

客製化減重療程 女子瘦身18公斤秘訣公開

彭馨儀醫師解釋：「過於極端的減重方式往往適得其反，透過這種個別化、系統化的課程才能讓身體適應，達到可持續的效果。」9個月後，小唯的體重從原本的重度超標，成功減少了18.4公斤，減重幅度高達22%，腰圍也縮小16公分，成果令人驚艷。

回顧減重初衷，小唯坦言：「我希望孩子覺得媽媽是健康的，能陪伴他們更久。」這份對家人的愛成為她堅持的動力。如今，她體態輕盈，氣色也比過去更好。「減重是一場科學與意志的旅程，專業團隊能讓這條路走得更順利。」彭馨儀醫師建議，有類似困擾的朋友不妨嘗試尋求專業協助，才能有效達成體重管理目標。



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