世衛行動團返台！蔡英文問「有時差？」...後來自己笑接這句話

▲世衛行動團返台記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

世界衛生大會（WHA）5月20日起在瑞士日內瓦舉行，台灣雖連續3年未獲邀，衛福部長陳時中仍年年率團前往，並於25日完成6天任務返台，上午先到總統府進行彙報，蔡英文見到他們先關切詢問「有沒有時差？」，後來卻自己笑著接了這句話。

世衛行動團25日上午11時在衛福部舉辦記者會，說明此行成果。陳時中提到，世衛行動團在6天內共完成了71場雙邊會議，其中32場是與相關國家，39場是與NGO組織。

請繼續往下閱讀...

陳時中提到，各國最關心的議題又以防疫為主，因為台灣未加入WHA，會讓防疫出現漏洞，而只靠私底下溝通，效果也不好。

因此，與日本進行雙邊會談時，衛福部就提到，希望要建立官方對官方防疫平台，讓區域防疫網路連結更緊密；與美國進行雙邊會談時，也提到希望參與既有平台運作。台灣現已與美國合作進行登革熱疫苗臨床試驗，未來也希望能參與更多新興病毒疫苗研發。

▲衛福部長陳時中以世衛行動團團長身份親手寫下明信片，送給支持的網友。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

陳時中表示，今年多虧外交部與僑團努力，在日內瓦的活動非常成功，日內瓦警方對於抗議活動也有「合理諒解」，沒有像去年頻頻受阻。而衛福部在WHA開議前一天，則透過外交體系，向WHO秘書處遞交抗議函，此次用了語氣更強烈的「Strong Protest」，抗議世衛棄台灣2300萬人健康於不顧。

陳時中說，聯合國第2758號函25條之1決議文中，將台灣視為中國一省，讓台灣無法參與WHA，「這與WHO憲章不符，我們也不能接受」。

對於今年的WHA行程，陳時中給自己打90分，並給出3點理由，一為台灣整體能見度提升外，二為周邊會談實質性也比以前增高很多，三為理想相近國家對台灣醫衛發展有經驗交換之處，因此打得比去年高。

▲蔡英文總統接見世衛行動團。（圖／總統府提供）

行動團發言人周志浩笑稱，早上到總統府後，蔡英文總統見到他們，馬上關心「有沒有時差？」後來卻馬上自己笑著接話，「應該沒時間有時差，但你們腎上腺素應該都很高。」周志浩苦笑，世衛行動團行程緊湊，經常回到飯店都已凌晨2、3點，「每天能睡4小時就很好了」。

陳時中表示，明年也會力拼以觀察員身份進到WHA，健康無關政治，該計畫也不受2020年總統大選影響。至於剛果伊波拉疫情再起，由於去年台灣想捐贈100萬美元給WHO遭打槍，被問到今年是否還會捐錢協助防疫？陳時中僅回應，「如果能以正式管道參與救援，台灣很願意，因為台灣是地球村一份子」，對捐錢與否並未正面回應。